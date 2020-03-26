Трутнев поручил проверить информацию о поломке «Львят» в Улан-Удэ

Вице-премьер правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки проверить информацию о выходе из строя в Улан-Удэ трамваев «Львята», приобретенных на средства федерального бюджета по линии «Единой субсидии», и принять соответствующие меры.
Аппарату полпреда ДФО поручено взять ситуацию на контроль, сообщает минвостокразвития.
Напомним, на средства федерального бюджета было закуплено 15 новых низкопольных трамваев. До этого трамвайный парк Улан-Удэ не обновлялся более 20 лет. Предполагалось, что новые трамваи послужат региональной столице Бурятии более 30 лет. Однако, по информации СМИ, большинство новых трамваев вышли из строя.
Как отметил Юрий Трутнев, задача всех органов государственной власти – следить за эффективным расходованием средств федерального бюджета.
«Усилия властей должны быть направлены на улучшение жизни людей, чтобы им хотелось жить и работать на Дальнем Востоке, создавать семьи, растить детей. Именно для этого правительство России предоставило финансирование из федерального бюджета на модернизацию и развитие социальной инфраструктуры в точках экономического роста. Эти средства нужно расходовать эффективно, отвечать за каждый использованный рубль. Такое поручение было дано главам дальневосточных регионов», – подчеркнул вице-премьер.
«В связи с указанными фактами прошу в кратчайшие сроки доложить мне о принятых мерах», – подытожил он.
Как рассказывал «Номер один»
, новые «Львята» вышли из строя по вине депо «Управления трамвая». На купленные за полмиллиарда рублей трамваи не нашлось смазки. Как уверяют в «Управлении трамвая» к концу текущей недели большая часть их парка будет обслуживать жителей Улан-Удэ.
Фото: egov-buryatia.ru
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