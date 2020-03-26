Ремонт привокзальной площади в Улан-Удэ вылился в уголовное дело

Бывший начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов подозревается в «служебном подлоге»



Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Бывший начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов подозревается в «служебном подлоге» (статья 292 УК РФ).



Возбуждено уголовное дело, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, с мая 2017 по ноябрь 2017 года подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, утвердил своей подписью акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по текущему и капитальному ремонту привокзальной площади станции Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги. При этом подозреваемый знал, что эти работы фактически не выполнены, то есть им были внесены заведомо ложные сведения в официальные документы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов РЖД.



В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.



Фото: vssut.sledcom.ru

