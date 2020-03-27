27.03.2020
Результат анализа на коронавирус у главы Бурятии отрицательный

Результат анализа на коронавирус у главы Бурятии отрицательный

Алексей Цыденов, посещавший Москву, избежал заражения опасной инфекцией

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне сдал анализ на коронавирус (2019-nCoV). Результаты исследования пришли сегодня, 27 марта. Они отрицательные, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, Алексей Цыденов недавно посетил Москву, которая сейчас является главным очагом распространения коронавируса в России. Кроме того, как утверждают источники в правительстве, глава мог контактировать с Вадимом Бредний, который вместе с супругой Раисой Бредний госпитализирован с диагнозом «коронавирус».

Как сообщал «Номер один», на данный момент взяты тесты у 350 контактировавших с ними лиц (дома, по месту работы, в Военном госпитале, блогеры и т.д.). Четыре пробы дали предварительно положительный результат, все четверо пациентов госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирске. У остальных контактных лиц результаты отрицательные.

К слову, в соцестях жители республики предлагают Алексею Цыденову работать в режиме онлайн, лишний раз не появляясь на публике.

Фото: egov-buryatia.ru
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