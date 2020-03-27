Абитуриенты смогут поступить в СФУ через портал «Госуслуги»

В 2020 году университет компенсирует часть стоимости обучения по большинству специальностей





Сибирский федеральный университет придерживается четкой стратегии действий в условиях сложной экономической обстановки в стране и в мире. Был принят ряд мер для того чтобы сделать условия поступления для будущих абитуриентов максимально комфортными, а также меры для обеспечения дистанционного обучения на период объявленного карантина.

Как рассказал Александр Усачев, в 2020 году СФУ принимает беспрецедентные меры - университет компенсирует часть стоимости обучения по большинству специальностей. Скидка достигает 70%. Стоимость одного по некоторым направлениям семестра начинается от 45 тысяч рублей. Единственным критерием для получения преференции является рейтинг абитуриента, установлен минимальный порог – 160 баллов.







Абитуриент 2020 может поступить в университет дистанционно. Об этом рассказал на пресс-конференции представитель приемной комиссии СФУ Александр Усачев.В этом году организован дистанционный прием документов через портал «Госуслуги». Абитуриенты могут подать документы, быть зачисленным и даже начать удаленное обучение в случае необходимости. Также сохранилась стандартная возможность направить их по почте.Всего в 2020 году в СФУ готовы принять около 10 тысяч студентов, половину - на бюджетной основе. И всех их обеспечат местами в общежитиях.Не дожидаясь старта приемной кампании, который запланирован на 20 июня, уже сегодня будущие студенты могут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ, приняв участие в виртуальных конкурсах и олимпиадах. Так, до 6 апреля в СФУ реализуют проект «Лучший абитуриент Сибири», его победители смогут бесплатно поступить в университет, вне зависимости от рейтинга, получить по пять дополнительных баллов к результатам единого госэкзамена, а также выиграть разные гаджеты.Еще одна важная новость для абитуриентов совместно с ПАО «Сбербанк» в СФУ разработана программа специальных образовательных кредитов. Студент платит минимальный ежемесячный платеж. Часть процентов по кредиту погашает государство, часть – уменьшает университет в виде дополнительной скидки в размере 10%. Основной долг можно оплатить после окончания обучения, а можно погасить в любой удобный момент. Ожидается, что кредитным продуктом смогут воспользоваться сотни абитуриентов.«В ведение университета перешли объекты, которые построили для проведения Всемирной зимней универсиады. Сегодня у нас есть около 30 общежитий, многие из них квартирного типа и расположены в высотных зданиях. Поэтому мы сможем обеспечить жильем всех. Комфортная инфраструктура очень важна. В кампусе СФУ есть все необходимое – спортивные площадки и бассейны, конгресс-холл, магазины и даже собственный медицинский центр с новейшим оборудованием», - прокомментировал Александр Усачев.Сегодня все студенты СФУ имеют возможность получать знания удаленно, в том числе для них работают электронные курсы.Сибирский федеральный университет входит в число лучших вузов страны, здесь готовят специалистов по нескольким сотням востребованных специальностей.Фото: sfu-kras.ru