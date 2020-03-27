В Бурятии официально подтверждено 8 больных коронавирусом

Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больниц



В Республике Бурятия на 22.00 ч. 27.03.2020 зарегистрировано 8 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией.



Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий.



Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 22.00 ч. 27 марта находится 50 чел., из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией, остальные 42 человека - контактные и прибывшие из неблагополучных стран с симптомами ОРВИ.



