В Бурятии официально подтверждено 8 больных коронавирусом
Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больниц
В Республике Бурятия на 22.00 ч. 27.03.2020 зарегистрировано 8 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией.
Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий.
Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 22.00 ч. 27 марта находится 50 чел., из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией, остальные 42 человека - контактные и прибывшие из неблагополучных стран с симптомами ОРВИ.
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