Раиса Бредний: «Я заразила своих детей»

Супруга бизнесмена рассказала, о чем думает, лежа в «инфекционке»





Жена предпринимателя, владельца торговой сети «Титан» Вадима Бредний Раиса опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о том, что думает и чувствует, лежа в инфекционной больнице, где она проходит лечение от коронавируса.