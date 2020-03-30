Раиса Бредний: «Я заразила своих детей»

Жена предпринимателя, владельца торговой сети «Титан» Вадима Бредний Раиса опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о том, что думает и чувствует, лежа в инфекционной больнице, где она проходит лечение от коронавируса.
«Долго решалась на этот пост. Но понимаю, что за меня в это время говорят другие. Изменюсь ли я после того, что со мной произошло? Ищу ли я кого то, чтобы обвинить в том, что прохожу сегодня? Где он и кто, первое время вспоминала и думала об этом.
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Отвечаю - НЕТ!!! Была и буду той Раисой Бредний. Не отдам своей целостности, честности, любви и доброты ни на каплю. Не добьетесь, кто хочет сделать больно.
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Мне, которая заразила своих детей, которые тут лежат со мной и все это терпят. Мне, которая ждет результат каждого тест друга, сотрудника, собеседника. Мне, ходящей в ведро с хлоркой в туалет. Мне, мечтающей сходить в душ. И лежащей под капельницей с антибиотиками, от которых болит голова и тошнит.Мне, у которой нестабильное состояние любимого человека в реанимации.
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Не буду перечислять и другие прелести жизни в больнице. Кто был, тот понимает. Поэтому не старайтесь, честно, есть куда тяжелее моменты сейчас.
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И я верю, что и с этим справлюсь. И тут найду свои плюсы. Все проходит и это пройдет.
Мы выйдем отсюда. Здоровыми. Поклонюсь низко и поблагодарю всех, кто помогал, лечил и поддерживал.
А задача каждого сегодня - ОСТАНОВИТЬ этот ВИРУС. Быть ответственным и сидеть дома. Общался с носителем - сдай тест. Написано много про это. ДЕЛАЙТЕ.
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Мы начали. И несмотря ни на что, есть, были и будем!!!», написала Раиса Бредний.
Напомним, сегодня о своем состоянии также рассказал
Вадим Бредний, который также проходит лечение от коронавируса.
- Сейчас я прохожу курс интенсивной терапии. Тяжеловато, конечно. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка... В общем, болезнь суровая, врагу не пожелаешь, - сообщил он.
Фото: Инстаграм Раисы Бредний