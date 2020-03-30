Работодатели Бурятии игнорируют указ президента РФ о выходных

Омбудсмен Бурятии за три дня получила 110 жалоб на хитрости работодателей, которые не соблюдают «выходную неделю»



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова с 27 марта принимает жалобы на «горячую линию» по вопросам обеспечения прав граждан в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.



«Всего зафиксировано более 110 сообщений о нарушении прав граждан. Наиболее актуальными остаются жалобы на работодателей, которые не отпускают трудовой коллектив на нерабочую неделю», - сообщили в аппарате омбудсмена.



Так, сигналы поступили на следующие организации: ТЦ «Вегос-М», Банк «Авангард», оптово-розничный центр по ул. Лимонова (ИП Волков), ООО «ЭйсТаргет», Мегатекс Трейдинг (проспект Автомобилистов, 1 строение 3), СТО «Восточный», БСМП (сантехники, электрики),ТЦ «Форум (проводятся ремонтные работы для открытия KFC), ТСЖ Багульник.



«Например, сотрудники порой работают взаперти, меры о сокращении контактности работодателем игнорируются. Подобные заявления поступили от работников ИП Волков, где дверь открывают клиентам по договоренности. Пройти к ним можно не с парадного входа. Повторно обратились работники ООО «Мастер Барс» и сообщили, что принимают заказы и обслуживают клиентов, но «для вида дверь закрыта», - говорится в пресс-релизе омбудсмена.



«Крайнюю озабоченность вызывают обращения людей предпенсионного возраста, которых не освободили от работы. Все обращения находятся на контроле уполномоченного», - подчеркивается в сообщении.



Фото: «Номер один»

