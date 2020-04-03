В Улан-Удэ приборостроительное объединение ремонтирует аппараты ИВЛ

Два аппарата уже отремонтированы для БСМП и для Центра медицины катастроф







Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО) по поручению министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова начало оперативный ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для медучреждений республики. «К работе подключились лучшие инженеры и конструкторы предприятия», - сообщили в пресс-службе минпромторга Бурятии.



Два аппарата ИВЛ уже отремонтированы для Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им.В.В.Ангапова и для Центра медицины катастроф. Два аппарата отремонтированы для районных больниц, сейчас они находятся на поверке. Сейчас с отдаленных районов республики на ремонт отправлены еще три аппарата ИВЛ.



«Цель у всех одна - победить распространение вируса и помочь заболевшим справиться с болезнью, - говорит временный генеральный директор Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения Владимир Лучников, - Поэтому долг каждого - помогать. Мы привлекли к работе лучших специалистов, соблюдаем все меры безопасности».





В настоящее время в республике готовых к использованию 492 аппаратов ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время, Итого общее количество аппаратов ИВЛ в республике составит 604, не включая те аппараты, которые будут закуплены из резервного фонда правительства РФ.



Фото: egov-buryatia.ru Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО) по поручению министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова начало оперативный ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для медучреждений республики. «К работе подключились лучшие инженеры и конструкторы предприятия», - сообщили в пресс-службе минпромторга Бурятии.Два аппарата ИВЛ уже отремонтированы для Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им.В.В.Ангапова и для Центра медицины катастроф. Два аппарата отремонтированы для районных больниц, сейчас они находятся на поверке. Сейчас с отдаленных районов республики на ремонт отправлены еще три аппарата ИВЛ.«Цель у всех одна - победить распространение вируса и помочь заболевшим справиться с болезнью, - говорит временный генеральный директор Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения Владимир Лучников, - Поэтому долг каждого - помогать. Мы привлекли к работе лучших специалистов, соблюдаем все меры безопасности». Как сообщал «Номер один» , в ближайшее время число ИВЛ в Бурятии доведут 604 единиц. Дополнительно ожидается поставка 73 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и двух аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).В настоящее время в республике готовых к использованию 492 аппаратов ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время, Итого общее количество аппаратов ИВЛ в республике составит 604, не включая те аппараты, которые будут закуплены из резервного фонда правительства РФ.Фото: egov-buryatia.ru