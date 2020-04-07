В Бурятии число больных COVID-2019 выросло до 50

В больнице находятся 99 человек, включая 11 детей







В Бурятии на 7 апреля зарегистрировано 50 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики . Напомним, накануне их было 47.



Круг контактных лиц составляет сегодня 1771 человек, все лабораторно обследованы. Еще у четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находится 99 человек. Из них - с диагнозом COVID-19 - 48 больных, в том числе - 11 детей, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов. За весь период госпитализировано 194 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 94 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 68 820 кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 4466 человек (6044 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



С 28 марта дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лабораторииРеспубликанского клинического противотуберкулезного диспансера. Здесь проведены исследования у 1500 человек (в т.ч. за последние сутки – 167 человек).



С 5 апреля началось лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию в РКБ им. Н.А. Семашко (365 исследований, в т.ч. за сутки - 168), Республиканской клинической инфекционной больнице (60 исследований, в т.ч. – 51 за сутки) и в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД (487 исследований, в т.ч. – 312 за сутки).



Таким образом, всего в Республике Бурятия проведено 10256 исследований, в том числе за прошедшие сутки – 1018. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 630 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 12508 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По информации минпромторга Бурятии в настоящее время наиболее крупные предприятия республики начали производство средств индивидуальной защиты. Также в социальных сетях и мессенджерах продаются средства индивидуальной защиты частными лицами, осуществляющие их пошив в домашних условиях.



В 181 стране мира число заболевших составляет 1 283 150, из которых 267 449 человека выздоровели, 69375 умерли. В Российской Федерации зарегистрировано 6343 случаев коронавирусной инфекции, пролечены и выписаны из медицинских организаций 406 человек, 47 человек умерло. За последние сутки в стране зарегистрировано 954 новых случаев заражения коронавирусом.



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