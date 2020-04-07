Мэрия Улан-Удэ: цены на продукты первой необходимости остаются на прежнем уровне

Намного подорожали мука, макароны и туалетная бумага





Цены на основные позиции товаров в Улан-Удэ по состоянию на 6 апреля по сравнению со 2 апреля сохраняются на прежнем уровне, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии города.

Наблюдается незначительное повышение цен на консервы мясные и рыбные, муку пшеничную и макаронные изделия (менее 5%), туалетную бумагу и салфетки сухие (менее 10%). Товарные запасы в розничных сетях соответствуют потреблению с учетом сезонных колебаний.Как сообщили в мэрии, комитет ежедневно проводит мониторинг средних розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости в крупных сетях города.- Колебание цен в пределах 10% считается незначительным. Значительный рост, согласно постановлению правительства Россиии, считается от 30% и выше. Оперативная информация направляется в Министерство промышленности и торговли РБ. В случае резких скачков цен данные проверяются и направляются в УФАС и прокуратуру Бурятии, - пояснили в комитете.Фото: мэрия Улан-Удэ