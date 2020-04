Защита от коронавируса: в интернет или в глушь

Три четверти россиян ограничили контакты, сидят дома или уехали из города

Самоизоляция работает: 81% россиян и 90% в москвичей говорят, что большая часть их знакомых и родственников соблюдают предписанный режим ограничения мобильности и контактов на период пандемии, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет данные о способах защиты от коронавируса и самоизоляции россиян.От коронавируса защититься можно, так считает три четверти россиян (74%). Обратного мнения придерживаются 16% наших сограждан. Говоря о своих близких и знакомых, россияне утверждают, что большая часть из них соблюдают самоизоляцию (81%). Еще в начале прошлой недели 61% россиян заявлял, что их близкие/ знакомые соблюдают самоизоляцию. В столице эта доля еще выше и составляет 90% vs 81% по итогам опроса 30 марта.Наиболее массовые меры, которые люди применяют для собственной безопасности и защиты близких:— 76% ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место. Эта доля увеличилась на 6 п.п. с 30 марта.— Следят за гигиеной и используют антисептики 58% наших соотечественников.— Носит маску или респиратор каждый третий (30%), + 9 п.п. с конца марта. Самоизоляция стимулирует россиян пользоваться ресурсами Всемирной сети . Сейчас в цифровую среду вовлечены 82% жителей страны. О ежедневном использовании сети сообщает 71% наших соотечественников, также почти каждый десятый использует интернет несколько раз в неделю (7%). Не пользуются интернетом 18% сограждан.В условиях самоизоляции, предпринятой нашими согражданами для защиты от распространения коронавируса, изменился ряд практик использования интернета. По сравнению с февралем 2020 г. на 6 п.п. увеличилась доля россиян, использующих интернет для получения новостей о жизни в городе, стране или мире (89% vs. 83%). Также среди пользователей Рунета увеличилась доля совершающих банковские переводы через интернет (78% vs. 72% в феврале). Доля россиян, использующих интернет для обучения и самообразования, увеличилась на те же 6 п.п. с февраля этого года и составила 69%.При этом чаще всего пользователи Рунета используют сеть для общения с близкими, родственниками или друзьями (89%). А также - для досуга и развлечений. Смотрят кино, играют в игры, читают книги в сети 77% ее пользователей.Фото: pixabay.com