В Бурятии новый очаг коронавируса сформировался в УФСИНе

Заражены несколько сотрудников ведомства





Сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии сообщили о новом очаге коронавирусной инфекции, сформировавшимся в УФСИН России по РБ. Там коронавирус выявлен у пяти сотрудников ведомства.

Известно, что инфекцию завез из Москвы супруг одной из сотрудниц.- Работа там проводится, мероприятия проводятся. Там своя медицинская служба, своя санитарно-эпидимиологическая служба, свои специалисты. На сегодня задача для них – максимально охватить всех, провести мероприятия, изолировать, не допустить дальнейшего распространения инфекции, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.Также случаи заражения коронавирусной инфекцией официально зарегистрированы в Заиграевском, Бичурском и Еравнинском районах. При этом заражения в Бичуре и Еравне связаны с прибывшими людьми из Москвы либо с контактами с ними. В Заиграевском районе источник инфекции еще не установлен.Таким образом, с учетом трех перечисленных районов, в Бурятии сформированы девять очагов коронавирусной инфекции. Дальнейшее распространение вируса идет по-разному.Так, случаи коронавируса, выявленные у прибывших граждан США и Армении, ограничились только этими людьми. По больным, приехавшим из Москвы, ситуация иная.- Как правило, завезенная из Москвы инфекция дает домашние очаги от 2 до 5 человек. Это, конечно, связано с безответственностью людей и несоблюдением режима самоизоляции, - сказали в Минздраве Бурятии.Прогнозов по дальнейшему развитию ситуации медики, как и раньше, не дают.- Пока идет рост числа инфицированных, 10-11% в день. Радует, что это не резкий рост, - сообщили в Минздраве.Фото: «Номер один»