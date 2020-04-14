УФАС запуталось в корнях

В Бурятии, по данным ежедневного мониторинга республиканского управления ФАС России, снизились цены на имбирь. Теперь корень имбиря можно приобрести в торговых сетях республики по цене 279 руб/кг, сообщила пресс-службе антимонопольного управления.
На фоне распространявшихся в интернете недостоверных сведений о свойствах имбиря по лечению COVID-19 спрос на данный продукт резко увеличился, чем воспользовались недобросовестные поставщики. По информации граждан, обращавшихся на горячую линию УФАС и минпромторга Бурятии в конце марта - начале апреля, цены на имбирь у отдельных продавцов доходили до 2000 руб/кг. А во многих торговых объектах образовался дефицит, связанный с отказом розничных продавцов приобретать имбирь у оптовиков по заоблачным ценам.
Ситуация стабилизировалась благодаря рыночному механизму, полагают в Бурятском УФАС. По данным Россельхознадзора, только за первую неделю апреля в Россию было ввезено 2,4 тыс тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объема импорта продукта за предыдущие три месяца. Значительный рост предложения не только устранил дефицит, но и благоприятно повлиял на уровень цен, отмечается в пресс-релизе управления.
Если учесть, что имбирь – не картошка, в больших объемах нам не нужен, то все хорошо. Спасибо механизмам! Однако пресс-релиз антимонопольного ведомства вызывает вопросы.
Снижение цены имбиря в сети «Титан»
именно до 279 руб/кг еще 9 апреля объявил ее владелец Вадим Бредний, заболевший коронавирусом. В своем видео из инфекционной больницы, обращаясь к землякам, он объявил этот шаг, как социальную акцию «Титана» в условиях борьбы с опасной инфекцией: «Я распорядился, чтобы имбирь в «Титане» продавался без наценки, по самой низкой цене. Считаю, что грех наживаться на людской беде».
В искренности Вадима Бредний трудно усомниться. Но Бурятское УФАС фактически дезавуировало слова бизнесмена рыночной версией удешевления импортного корня. При этом антимонопольное управление, видимо, не заметило, что в уличных киосках «Овощи-фрукты» имбирь продается по 600 руб/кг. Их приветливые продавцы приглашают покупать заморское чудо со словами: «Бери, подешевело».
А, может быть, все дело в том, что 7 апреля Генпрокуратура РФ продуктов дала поручение ФАС
проверить обоснованность подорожания имбиря, чеснока и лимонов? Это было сделано после мониторинга ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции. После анализа сведений, размещенных в интернете, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. «Это может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», - отмечали в Генпрокуратуре.
И вот теперь, когда настала пора отчитываться перед грозным ведомством, в Бурятском УФАС выбрали для этого самую низкую «титановскую» цену на имбирь. Но ведь это была социальная акция, не имеющая отношения к якобы чудодейственным рыночным механизмам!
Повторимся: имбирь – не картошка, однако правило «Зри в корень!» никто не отменял.
Фото: pixabay.com
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