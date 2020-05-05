Лилия Витина рассказывает о том, почему так важно жить экологично

Она моет посуду содой, может сама сделать зубную пасту и шампунь, вот уже как шесть лет не покупает новую одежду и редко выбрасывает мусор. Экологист, гид и йога-инструктор Лилия Витина рассказывает о том, как ее поменяло путешествие по 40 с лишним странам, почему так важно жить экологично и что Учитель – это не некто, обмазанный пеплом, восседающий где-то на реке Ганг.Когда я работала в Москве, все, что видела, это как люди тратят уйму времени, добираясь на метро до работы, а потом обратно домой и целыми днями сидят в интернете. Я занималась карьерой. При этом было чувство, что никогда не смогу занять высокую должность. Думала максимум, что меня ждет – это позиция главного специалиста. Потому что порой, для того чтобы достичь успеха в работе, надо совершать действия, не вызывающие у меня одобрения. Иногда смотрела на людей, продвигающихся по карьерной лестнице, и мне было противно.Задавалась вопросом, почему у меня такая реакция; почему не могу, как они. И поняла, что я - другой человек, у меня другие цели, предназначение, миссия. Не надо себя ломать, не надо делать то, что не хочешь и не можешь. Надо понять себя, увидеть свои сильные и слабые стороны, развиваться в соответствии с ними.Это было самое большое открытие и трансформация, случившаяся со мной, пока три года находилась в путешествиях. Посещая разные страны, мы имеем возможность видеть, как другие люди живут, о чем думают. Это помогает нам понять, как можно изменить свою жизнь.За три года мы с другом посетили больше 40 стран. Были знакомства и ситуации, повлиявшие на мировоззрение. Например, в Новой Зеландии жили в большом красивом доме с огромным участком и хорошим видом. Эта дорогая недвижимость принадлежала богатому человеку, который отдавал ее незнакомым людям для того, чтобы те могли приехать и подумать о жизни. Хорошие книги, фильмы, музыкальные инструменты, классная природа - там можно целый день заниматься саморазвитием.Я даже представить себе не могла, что такое возможно. Но это был его поступок, многие пользуются такой возможностью, и это помогает. Почему нет?!Еще одно интересное знакомство случилось на Таити. Там мы жили у одного француза. С ним связались по каучсерфингу – платформе, где люди обмениваются ресурсами. Например, я могу сделать там объявление о том, что живу в Улан-Удэ, в зале есть диван, могу предоставить его человеку из другого города или страны. Взамен он, например, привозит мне вкуснейший бельгийский шоколад.Так вот наш самолет прилетел на Таити в три часа ночи. Несмотря на позднее время, француз приехал за нами, показал свой дом, у него было большое количество продуктов, он сказал, что все это для нас, просил не стесняться и дал ключи от квартиры. Классно, когда люди делают что-то друг для друга безвозмездно - это энергетически поддерживает обе стороны.Еще один интересный случай: познакомились с пожилым художником. Его учитель был сыном российских эмигрантов культурной революции 30-х годов. Этот человек впитал в себя дух дореволюционной России.Пили чай и общались. Это был долгий и глубокий разговор. У меня было ощущение, будто я читаю Толстого. Наверняка образ жизни дворян до революции был таким же. К каждому человеку этот художник проявлял уважение. Он откладывал свои дела и 100% времени посвящал гостю. Это было интересно наблюдать.Даже Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» рассказывают о том, как в конце путешествия по Штатам они мечтали быстрее приплыть домой в СССР. Мозг не может наслаждаться долго. Максимум две-три недели, и ты пресыщаешься красивыми видами. Поэтому мы переключились на проекты.В Новой Зеландии около года находились в центре, обучающем медитации. Я там была координатором волонтеров. Потом поехали в Чили, там получили грант от правительства на развитие своего стартапа и около семи месяцев участвовали в местной программе. Чили - красивая страна, любопытная.Куда я хотела бы вернуться, так это в Индию, где месяц училась на йога-инструктора. Но мы мало путешествовали, и у меня есть мечта - посетить все места, связанные с Буддой: где он дал Учение, ушел в Паранирвану, достиг Пробуждения и т.д. - это все находится в Северной Индии. Я планировала такую поездку в октябре, но из-за коронавируса не знаю, как все сложится.2010 был годом страшных пожаров. Вся Москва была наполнена смогом. Тогда я поняла, что мы ценим деньги, а не такие блага, как чистый воздух, вода. Считаем, что это норма, которая будет всегда, но это не так. Мы живем в маленьком мире, где людей много, а ресурсов мало.Когда говорим про экопривычки, важно сказать, что все основывается на три R – reduce (сокращение избыточного использования), recycle (переработка), reuse (повторное использование). Из них сокращение – самое важное.С 2014 года, уехав из Москвы, до 2020 года я практически не покупала себе вещи. Когда приехала в Улан-Удэ, у меня был минимум одежды. И я написала в соцсетях: «Если у кого-то есть одежда 44 размера – джинсы, куртки и т.д., буду рада принять». И люди отреагировали: было много хороших вещей.С тех пор поняла, что нет необходимости покупать джинсы, потому что их у людей столько, что эта покупка не нужна. А джинсы — это тоже природные ресурсы. Для их изготовления, например, нужно порядка 10 тыс. литров чистой воды.Я предлагаю каждому задуматься над своим потреблением - как мы используем ресурсы, в том числе денежные. Считаю, что лучше купить что-то подороже, но качественнее, чем каждый год покупать вещи на один сезон.Одно время пользовалась куриным яйцом для мытья головы. Мука тоже классно очищает и делает волосы мягкими. Не смываю косметику обычными средствами – использую для этого микрофибру. Но я в принципе редко пользуюсь косметикой.Это на самом деле глубокий вопрос - зачем человеку нужна косметика? Или новый телефон? Почему он не может себя чувствовать хорошо, уверенно в пуховике, а не в шубе? Думаю, каждый должен задать себе такие вопросы.Я не эколог по образованию, я – экологист: человек, озабоченный состоянием окружающей среды. И проблемы в Бурятии могу озвучить те же, что видит любой: грязный воздух, отсутствие очистных сооружений, низкая культурная грамотность у населения, повальные вырубки, фенольное озеро.Мы проводили акцию по сбору средств на изготовление контейнеров для мусора, но их в итоге начала создавать коммерческая организация. Сама акция не увенчалась успехом - не удалось собрать нужную сумму. Я уже говорила, что уровень экологической культуры низкий, не было отклика среди людей. Плюс акция совпала с трагедией в Тулуне, и мы ее проводили не так активно, как хотелось бы.Сейчас участвую в мероприятии по посадке деревьев, называется «Городская экобомба». Это федеральная акция, ее проводит Татьяна Жамсуева. Смысл в том, что каждый может купить дерево и посадить возле дома. Если посадить деревья в лесу, многие могут не прижиться, потому что никто не поливает и не следит за ними. Здесь же каждый человек, покупающий дерево, берет ответственность за то, что оно вырастет. Я купила сирень и рябину и посажу под окнами своего дома.Для чего мы живем? С точки зрения йогической философии, каждый человек живет для того, чтобы быть счастливым. Поэтому йога для меня — это счастье. Что делает нас счастливым? Наши эмоции. Ни один человек не может сделать счастливым другого. И, как говорит мой Учитель, первоочередная задача каждого человека - сделать счастливым самого себя. Как это сделать? Этому учит йога.С своим Учителем я встретилась в университете, где проходила курсы инструкторов по йоге. Он вел факультатив по медитациям, я почувствовала некую связь с ним.У нас в России представления о гуру существуют как о человеке в грязной одежде с точкой меж бровей, длинными волосами. Он обмазан пеплом и восседает на реке Ганг. Мой Учитель - это мирянин, который с помощью практики смог сделать себя счастливым. Я к нему обращаюсь, например, после занятий по йога-асанам. Бывают сложные вопросы, он дает на них простые, понятные ответы.У меня есть несколько направлений деятельности. Я провожу занятия йогой, организую йога-ретриты, когда на несколько часов человек откладывает свой телефон, закрывает рот и пытается поработать со своим умом. Организую экскурсии, основное направление – буддизм. Рассказываю об основах буддийского Учения. На экскурсиях мы делаем короткие нерелигиозные практики по медитации. Занимаюсь просвещением в области экологии.У меня нет понятия типичного дня - есть идеальный день. Я встаю в 5.30, в 6 - занятие йогой. Затем дыхательные техники и медитации. В 7.30 пью горячую воду, ем аюрведический тоник, повышающий иммунитет – чаванпраш. После завтрака – уборка, а дальше работаю до обеда. В течение дня делаю небольшие практики, прописанные мне Учителем. Они направлены на то, чтобы успокоить глаза, расслабить их. В йоге рекомендуют завершать работу в 17.00 и заниматься домашними делами.Вечером провожу еще одну сессию по медитации онлайн. Стараюсь лечь спать пораньше, чтобы в 10 часов уснуть. Перед сном ванна для ног, расслабляющий массаж для стоп. Каждый день делаю фейспластику. В общем, ничего сверхъестественного.В режиме самоизоляции я не сделала ремонт, не убралась и даже окна не помыла. Чем занимаюсь? В 6 утра провожу бесплатные онлайн-занятия по йоге, каждый вечер - обучение по улучшению зрения и звукорезонансной медитации. Учусь, создаю онлайн-курс и думаю, что буду делать дальше. Планирую провести в Бурятии семинар по дыхательным практикам - пранаяма йоге - с Учителем, настоящим йогином из Индии.Для меня счастье - это удовлетворенность желаний. И, чтобы этого достичь, надо понять, какие желания истинные, а какие навязаны обществом, родителями, окружением.Соня Матвеева, «Номер один».Фото Аниса Корайш