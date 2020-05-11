На юных гениев из Бурятии устроили охоту лучшие вузы страны

Героев нашей статьи - можно смело назвать гордостью республики
В свои юные годы они успели завоевать множество наград и дипломов разных уровней, в том числе международных. Школьники поделились с «Номер один» тем, как им удается добиваться громких побед и какие есть планы на будущее.
Любитель формул и кларнета
Дмитрий Минеев учится в девятом классе 19-й школы в Улан-Удэ. Несмотря на столь юный возраст, он уже стал призером Санкт-Петербургской, Московской, Всесибирской математических олимпиад, Новосибирского математического марафона, олимпиады «Высшая проба» и олимпиады имени Эйлера – и это еще далеко не полный перечень Диминых побед.
- Вообще любовь к естественным наукам проснулась у Димы с четвертого класса. Сыну предложили в качестве дополнительного образования попробовать заниматься математикой, он успешно выполнил тестовое задание и так постепенно увлекся. Затем с шестого класса начал посещать Центр олимпиадной подготовки ENTER. Начал участвовать в региональных олимпиадах, выезжать в другие города, - рассказывает отец гения Александр Минеев.
Сначала часть расходов на поездки компенсировали центры «МИКЭБИ-Джуниор» и ENTER. А сейчас все затраты по поездкам берет на себя уже Центр подготовки олимпиадной сборной Республики Бурятия, созданный на базе лицея-интерната №61.
Однако есть и обратная сторона успеха. По выходным подросток почти не бывает дома. Суббота и воскресенье у Дмитрия посвящены не отдыху, а интенсивным занятиям в Центре по подготовке олимпиадной сборной и в ENTER.
В отличие от своих сверстников, Дима в соцсетях часами не зависает, в клубы не ходит. Свободное время предпочитает проводить дома – увлекается моделированием, любит читать. Параллельно с занятиями в олимпиадном центре Дима в 2018 году с отличием окончил музыкальную школу, и теперь он умеет неплохо играть на кларнете.
- Если сына что-то всерьез интересует, он берет и досконально это изучает. К примеру, Диме понравился фильм «Титаник». Он нашел всю возможную информацию о нем и изучил, - отмечает Александр Минеев.
Программист и полиглот
Ученица шестого класса гимназии №3 Дарья Жилина – член сборной Бурятии по программированию. В качестве хобби девочка изучает три языка – английский, китайский и немецкий. Раскрывать свои способности к математике Даша начала уже во втором классе.
- Заниматься математикой углубленно дочка начала после занятий с репетитором. Даша победила в известной московской олимпиаде «Дважды два», после этого нам позвонили из образовательного центра «МИКЭБИ-Джуниор» и пригласили заниматься. Вскоре мы перевели дочь в МИКЭБИ-класс 3-й гимназии, - вспоминает Татьяна Петровна, мама Дарьи.
Самыми значимыми достижениями школьница считает дипломы победителя Московской олимпиады школьников по информатике и призера Самарской математической олимпиады.
- Дочка очень увлекается языками - английский начала изучать еще до школы, после первого класса начала учить китайский, а в пятом классе сказала, что хочет выучить немецкий, - делится успехами ребенка мама.
На вопрос, не завидуют ли Дарье одноклассники, Татьяна с уверенностью говорит, что нет. По ее словам, в МИКЭБИ-классах между детьми присутствует здоровая конкуренция и какие-либо достижения есть практически у всех ребят.
Недавно девочка проходила отборочный тур в «Сириус» на смену «Информатика. Юниоры» и теперь ждет результаты. Скоро Дарья попытает удачу в еще одном отборочном этапе – уже в летнюю школу университета Иннополис.
- Иннополис находится под Казанью, в прошлом году дочка уже ездила туда, жила три недели. Ей там очень понравилось, хочет снова, - говорит Татьяна.
В свободное время Даша смотрит фильмы и сериалы, играет в компьютерные игры.
Быть успешной во всем невозможно и не нужно
Маргарита Петрова серьезно занимается программированием. Рита – ученица восьмого класса лингвистической гимназии №3. Девочка является обладательницей дипломов призера первой Всероссийской олимпиады по информатике имени Мстислава Келдыша, победителя Московской и призера Всесибирской олимпиад по информатике, а также призером Санкт-Петербургской, Самарской и Всесибирской олимпиад по математике.
Интерес к глубоким познаниям естественных наук девочка начала проявлять со второго класса.
- Сейчас дочь полностью переключилась на программирование. В серьезных математических олимпиадах в этом году уже не участвовала, только в региональных — на выездные времени уже не было. Нет у нас времени и на полноценную учебу в школе. Высоких оценок по всем предметам мы не требуем, только по минимуму, ну и школа очень во многом идет нам навстречу. В этом году Рита, помимо математических и программистских успехов, неожиданно для нас взяла первое место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. При этом по ряду других предметов у нее за прошлый год тройки из-за пропусков, - рассказывает о жизни дочери ее отец Федор Владимирович.
Помимо олимпиадных тренировок, Рита учится в восьмом классе музыкальной школы по классу игры на фортепиано. Любит читать, играть в компьютерные игры, общается с друзьями. Была даже попытка создать свою панк-рок-группу, но ребятам не хватило на это времени.
Успех без репетиторов
Жамсо Хайдапов – ученик 11-го класса Физико-математической школы № 56. В начале января юноша завоевал серебряную медаль по физике в XVI международной Жаутыковской олимпиаде. В олимпиаде соревновались 570 участников из 20 стран мира, помимо России и государств-бывших союзных республик, были из Болгарии, Дании, Норвегии, ОАЭ, Сербии, Турции и Швеции.
- Ранее я участвовал в международной олимпиаде «Туймаада» как член сборной Бурятии и получил серебро. В этом году благодаря призерству на этапе Всероссийской олимпиады школьников могу поступить в любой вуз России по специальности, соответствующей профилю олимпиады. Мне бы хотелось на основе этой льготы поступить в Московский физико-технический институт на инженерное или компьютерное направление, - рассказывает Жамсо.
Папа Жамсо Бабу Хайдапов говорит, что, возможно, любовь к точным наукам передалась сыну от дедушки – он работал учителем физики и математики.
- Ключевую роль в судьбе Жамсо сыграла учитель физики ФМШ №56 — Мария Петровна Магура, именно она в основном готовила его к олимпиадам. Плюс еще и наша поддержка, - говорит отец.
Вместо послесловия
При разговоре с детьми и их родителями невольно возникал вопрос – планируют ли маленькие гении после окончания школы оставаться в республике или хотят навсегда покинуть родной регион. А если покинут, то какова вероятность того, что талантливые выпускники вернутся домой?
- За детьми из регионов, как только они начинают показывать успехи, начинается охота ведущих российских физико-математических школ и университетов. Ситуация такова, что на сегодняшний день большинство олимпиадников уже в 6 - 7 классе знают те два-три вуза, в которых будут учиться. В области математики и информатики, например, это, скорее всего, МФТИ или ВШЭ. Разумеется, уровень образования там намного выше: если у тебя в группе сидит 30 человек из 50 призеров Всероссийской олимпиады, 50 лучших школьников страны, то даже на обычных парах планка задрана очень высоко. Региональному вузу никогда не сравниться.
Первые приглашения в СУНЦ НГУ, в школу «Летово», в ряд других известных московских и питерских школ приходят детям, начиная с шестого класса, сразу после первого диплома на приличной олимпиаде.
- Если ребенок показывает успехи федерального уровня, то он неминуемо покинет Бурятию. Основным же вопросом для региона становится вопрос, когда и с каким отношением он это сделает? Захочется ли ему когда-нибудь вернуться? Поэтому задача властей – делать так, чтобы у молодежи было желание приезжать обратно и участвовать в интересных проектах, — говорит один из родителей. — Лучшей за многие годы в этом плане образовательной инициативой региона было создание Центра подготовки олимпиадной сборной — это позволило детям бесплатно тренироваться и принимать участие в выездных олимпиадах.
Казалось бы, любая победа на олимпиаде, будь то победа на борцовском ковре, легкоатлетической дорожке или за ученической партой, в равной степени должна материально поощряться. На деле выходит иначе.
- К примеру, школьники Москвы, ставшие призерами финала Всероссийской олимпиады школьников, получают по 300 тысяч, а победители – по 500 тыс. рублей. Ведь спортсменам дают награды, а школьники почему-то ничего, кроме бумажных дипломов, не получают.
Недавно стало известно, что 27 российских школьников, среди которых Дмитрий Минеев, Борис Молонов и Маргарита Петрова приглашены на июньскую математическую смену в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Кроме наших героев статьи, приглашения получили еще двое ребят из Бурятии - ученик девятого класса СОШ №35 Цырен Намжилон и ученица девятого класса Кыренской СОШ Ирина Зайганова.
Лариса Ситник, «Номер один».
Фото: из архива героев статьи и с сайта mipt.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?