11.05.2020
На юных гениев из Бурятии устроили охоту лучшие вузы страны

На юных гениев из Бурятии устроили охоту лучшие вузы страны

Героев нашей статьи - можно смело назвать гордостью республики

В свои юные годы они успели завоевать множество наград и дипломов разных уровней, в том числе   международных. Школьники поделились с «Номер один» тем, как им удается добиваться громких побед и какие есть планы на будущее. 

Любитель формул и кларнета

Дмитрий Минеев учится в девятом классе 19-й школы в Улан-Удэ. Несмотря на столь юный возраст, он уже стал призером Санкт-Петербургской, Московской, Всесибирской математических олимпиад,  Новосибирского математического марафона, олимпиады «Высшая проба» и олимпиады имени Эйлера – и это еще далеко не полный перечень Диминых побед.

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- Вообще любовь к естественным наукам проснулась у Димы с четвертого класса. Сыну предложили в качестве дополнительного образования попробовать заниматься математикой, он успешно выполнил тестовое задание и так постепенно увлекся. Затем  с шестого класса  начал посещать Центр олимпиадной подготовки  ENTER. Начал участвовать в региональных олимпиадах, выезжать в другие города, - рассказывает отец гения Александр Минеев.

Сначала часть расходов на поездки компенсировали центры «МИКЭБИ-Джуниор» и  ENTER. А сейчас все затраты по поездкам берет на себя уже Центр подготовки олимпиадной сборной Республики Бурятия, созданный на базе лицея-интерната №61.

Однако есть и обратная сторона успеха. По выходным подросток почти не бывает дома. Суббота и воскресенье у Дмитрия посвящены не отдыху, а интенсивным занятиям в Центре по подготовке олимпиадной сборной и в  ENTER. 

В отличие от своих сверстников, Дима в соцсетях часами не зависает, в клубы не ходит. Свободное время предпочитает проводить дома – увлекается моделированием, любит читать. Параллельно с занятиями в олимпиадном центре  Дима в 2018 году с отличием окончил музыкальную школу, и  теперь он умеет неплохо играть на кларнете. 

- Если сына что-то всерьез интересует, он берет и досконально это изучает. К примеру, Диме понравился фильм «Титаник». Он нашел всю возможную информацию о нем и изучил, - отмечает Александр Минеев.

Программист и полиглот

Ученица шестого класса гимназии №3 Дарья Жилина – член сборной Бурятии по программированию. В качестве хобби девочка изучает три языка – английский, китайский и немецкий. Раскрывать свои способности к математике Даша начала уже во втором классе. 

- Заниматься математикой углубленно дочка начала после занятий с репетитором. Даша победила в известной московской олимпиаде «Дважды два», после этого нам позвонили из образовательного центра «МИКЭБИ-Джуниор» и пригласили заниматься. Вскоре мы перевели дочь в МИКЭБИ-класс 3-й гимназии, - вспоминает Татьяна Петровна, мама Дарьи.

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Самыми значимыми достижениями школьница считает дипломы победителя Московской олимпиады школьников по информатике и призера Самарской математической олимпиады. 

- Дочка очень увлекается языками  - английский начала изучать еще до школы, после первого класса начала учить китайский, а в пятом классе сказала, что хочет выучить немецкий, - делится успехами ребенка мама. 

На вопрос, не завидуют ли Дарье одноклассники, Татьяна с уверенностью говорит, что нет. По ее словам, в МИКЭБИ-классах между детьми присутствует здоровая конкуренция  и какие-либо достижения есть практически у всех ребят. 

Недавно девочка проходила отборочный тур в «Сириус» на смену «Информатика. Юниоры» и теперь ждет результаты. Скоро Дарья попытает удачу в еще одном отборочном этапе – уже в летнюю школу университета Иннополис.

- Иннополис находится под Казанью, в прошлом году дочка уже ездила туда, жила три недели. Ей там очень понравилось, хочет  снова, - говорит Татьяна.
В свободное время Даша смотрит фильмы и сериалы, играет в компьютерные игры.

Быть успешной во всем   невозможно и не нужно

Маргарита Петрова серьезно занимается программированием. Рита – ученица восьмого класса лингвистической гимназии №3. Девочка является обладательницей дипломов призера первой Всероссийской олимпиады по информатике имени Мстислава Келдыша, победителя Московской и призера Всесибирской олимпиад по информатике, а также призером Санкт-Петербургской, Самарской и Всесибирской олимпиад по математике.

Интерес к глубоким познаниям естественных наук девочка начала проявлять со второго класса. 

- Сейчас дочь полностью переключилась на программирование. В серьезных математических олимпиадах в этом году уже не участвовала, только в региональных — на выездные времени уже не было. Нет у нас времени и на полноценную учебу в школе. Высоких оценок по всем предметам мы не требуем, только по минимуму, ну и школа очень во многом идет нам навстречу. В этом году Рита, помимо математических и программистских успехов, неожиданно для нас взяла первое место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. При этом по ряду других предметов у нее за прошлый год   тройки из-за пропусков, - рассказывает о жизни дочери ее отец Федор Владимирович.

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Помимо олимпиадных тренировок, Рита учится в восьмом классе музыкальной школы по классу игры на фортепиано. Любит читать, играть в компьютерные игры, общается с друзьями. Была даже попытка создать свою панк-рок-группу, но ребятам не хватило на это времени. 

Успех без репетиторов 

Жамсо Хайдапов – ученик 11-го класса Физико-математической школы № 56. В начале января юноша завоевал серебряную медаль по физике в XVI международной Жаутыковской олимпиаде. В олимпиаде соревновались 570 участников из 20 стран мира,  помимо России и государств-бывших союзных республик, были из Болгарии, Дании, Норвегии, ОАЭ, Сербии, Турции и Швеции.

- Ранее я участвовал в международной олимпиаде «Туймаада» как член сборной Бурятии и получил серебро. В этом году  благодаря призерству на этапе Всероссийской олимпиады школьников  могу поступить в любой вуз России по специальности, соответствующей профилю олимпиады. Мне бы хотелось на основе этой льготы поступить в Московский физико-технический институт на инженерное или компьютерное направление, - рассказывает Жамсо.

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Папа Жамсо Бабу Хайдапов говорит, что, возможно, любовь к точным наукам передалась сыну от дедушки – он работал учителем физики и математики.

- Ключевую роль в судьбе Жамсо сыграла учитель физики ФМШ №56 — Мария Петровна Магура, именно она в основном готовила его к олимпиадам. Плюс еще и наша поддержка, - говорит отец.

Вместо послесловия

При разговоре с детьми и их родителями  невольно возникал вопрос – планируют ли маленькие гении после окончания школы оставаться в республике или хотят навсегда покинуть родной регион. А если покинут, то какова вероятность того, что талантливые выпускники вернутся домой? 

- За детьми из регионов, как только они начинают показывать успехи, начинается охота ведущих российских физико-математических школ и университетов. Ситуация такова, что на сегодняшний день большинство олимпиадников уже в 6 - 7 классе знают те два-три вуза, в которых будут учиться. В области математики и информатики, например,   это, скорее всего, МФТИ или ВШЭ. Разумеется, уровень образования там намного выше: если у тебя в группе сидит 30 человек из 50   призеров Всероссийской олимпиады, 50  лучших школьников страны, то даже на обычных парах планка задрана очень высоко. Региональному вузу  никогда не сравниться.

Первые приглашения в СУНЦ НГУ, в школу «Летово», в ряд других известных московских и питерских школ приходят  детям, начиная с шестого класса, сразу после первого диплома на приличной олимпиаде. 

- Если ребенок показывает успехи федерального уровня, то он неминуемо покинет Бурятию. Основным же вопросом для региона становится вопрос, когда и с каким отношением он это сделает? Захочется ли ему когда-нибудь вернуться? Поэтому задача властей – делать так, чтобы у молодежи было желание приезжать обратно и участвовать в интересных проектах, — говорит один из родителей. — Лучшей за многие годы в этом плане образовательной инициативой региона было создание Центра подготовки олимпиадной сборной — это позволило детям бесплатно тренироваться и принимать участие в выездных олимпиадах. 

Казалось бы, любая победа на олимпиаде, будь то победа на борцовском ковре, легкоатлетической дорожке или за ученической партой, в равной степени должна материально поощряться. На деле выходит иначе. 

- К примеру, школьники Москвы, ставшие призерами финала Всероссийской олимпиады школьников, получают по 300 тысяч, а победители – по 500 тыс. рублей. Ведь спортсменам дают награды, а школьники почему-то  ничего, кроме бумажных дипломов, не получают. 

Недавно стало известно, что  27 российских школьников, среди которых Дмитрий Минеев, Борис Молонов и Маргарита Петрова приглашены на июньскую математическую смену в образовательный центр «Сириус» в Сочи.  Кроме наших героев статьи, приглашения получили еще двое ребят из Бурятии - ученик девятого класса СОШ №35 Цырен Намжилон  и ученица девятого класса Кыренской СОШ Ирина Зайганова.

Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: из архива героев статьи и с сайта mipt.ru

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