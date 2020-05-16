В Улан-Удэ горожане призывают массово добиваться перерасчетов оплаты за тепло

Горожане доказали, что перерасчет, произведенный ТГК-14, почти на 50% превышает реальную сумму платежа



Об установке общедомовых приборов говорилось давно и очень настойчиво. Мол, это позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг, тем более если речь идет о самых дорогих для населения услугах – за теплоэнергию. На деле в Бурятии не всегда ситуация выглядит так.



Жители одного из улан-удэнских домов доказали, что перерасчет, произведенный ТГК-14, почти на 50% превышает реальную сумму платежа. В итоге жителям многоквартирного дома сделали перерасчет почти на 1,5 млн рублей из-за неправильно рассчитанного ТГК-14 норматива отопления. Активные граждане призывают встать на баррикады и других горожан.



Перерасчет в свою пользу



В октябре 2017 года собственниками квартир дома 64 по ул. Ключевской установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии. По истечении года поставщик тепловой энергии - ПАО «ТГК-14» - произвел перерасчет стоимости потребляемой тепловой энергии и установил новый норматив отопления для собственников квартир данного дома в размере 0,0216 Гкал/кв.м.



В течение 2019 года совет дома неоднократно обращался к руководству ПАО «ТГК-14» (через свою управляющую организацию ООО «УО Рем-Сервис плюс») с просьбой предоставить расчеты, выполненные этой организацией при определении нового норматива отопления. Ведь разница в нормативах на отопление до и после установки общедомового прибора учета почему-то оказалась слишком незначительна.



Не дождавшись ответа, в феврале 2020 года советом МКД произведен свой расчет стоимости потребляемой тепловой энергии на основании тех же показаний общедомового прибора учета за аналогичный период, взятый специалистами ТГК-14. Активисты тщательно и скрупулезно подсчитали, сколько на самом деле должны составлять платежи за тепло. Возглавляет совет дома активный горожанин, полковник, инженер запаса Михаил Акимов. Вместе со своими единомышленниками он пришел к выводу, что тариф ПАО «ТГК-14» завышен и произведен неправильно. Причем сумма переплаты баснословна.



- Согласно нашим расчетам, общая сумма годовой оплаты за отопление дома составила 1 427 372,79 рубля при среднемесячном объеме потребляемой тепловой энергии 0,0151 Гкал/кв.м на 1 кв.м. Годовая же сумма оплаты за отопление дома, внесенная жителями за расчетный период в ТГК-14, составила 2 228 135,80 рубля при среднемесячном объеме потребляемой тепловой энергии 0,0235 Гкал/кв.м на 1 кв. м. Следовательно, переплата за отопление в расчетах ПАО «ТГК-14» по дому за год составила 800 763 01 рубль, то есть 56,1%. И это лишь за один расчетный период - с 1 января 2017 года по 30 ноября 2018-го, - говорит Михаил Акимов.



Как показали расчеты улан-удэнцев, норматив, установленный ТГК-14 на новый расчетный период, превышает расчетный на 43,9%.



Битва за права



Для жителей дома стало очевидно, что их права как потребителей нарушены. Кроме обращения в ТГК-14, они отправили жалобы в надзорные инстанции: прокуратуру, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор.



- Мы сообщили о факте нарушения установленного порядка ценообразования ПАО «ТГК-14». На наше заявление руководством ТГК-14 дан ответ: «Корректировка начисления платы за отопление в МКД №64 по ул. Ключевской производилась в соответствии с п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг». Однако из предоставленных реестров корректировки стало ясно, что расчеты ПАО «ТГК-14» «совпали» с нашими. Хотя непонятно, почему перерасчет начисления платы за отопление в ответе ПАО «ТГК-14» назван «корректировкой», ведь таковая проводится один раз в календарный год в конце отопительного сезона. Следовательно, возникает вопрос, какая же это корректировка в разгар отопительного сезона и на основании чего? – поведал нам Михаил Акимов.



Больше всего для жителей многоквартирного дома непонятна реакция всех надзорных органов на их обращение: всего лишь отписки.



- По сути, с нас, собственников жилья, два года подряд взимали завышенную плату за отопление, и никто не удосужился проверить правильность ее начисления, а общая сумма переплаты за два расчетных периода составила 1 405 111,74 рубля. Руководитель жилинспекции Улан-Удэ Алена Азаревич ответила нам, что проведенная ведомством проверка показала, что «нарушений обязательных требований жилищного законодательства при расчете корректировок не установлено». Однако в своем заявлении мы просили принять меры к пересмотру нормативов на отопление, а не выполнения корректировок. Корректировки мы рассчитали сами, а потом, уже получив наши расчеты, их выполнило и ПАО «ТГК-14» для жилищной инспекции г. Улан-Удэ. Сумма ущерба (переплаты), как уже отмечалось, составила почти 1,5 млн рублей. Так какая же может идти речь о «корректировках платы за услугу отопления ТГК-14 без нарушений»? И опять-таки нас не поняли или не захотели понять, - возмущаются жители дома.



По словам Михаила Акимова, Роспотребнадзор и прокуратура Октябрьского района также отреагировали весьма пространно, всего лишь перенаправив обращение в жилинспекцию. После чего жителям просто-напросто скопировали ответ от Алены Азаревич. Под копией результатов проверки жилинспекции представители всех надзорных органов хором подытоживают: «нарушений нет». Свою же правовую оценку по поводу нарушения ценообразования тарифа на отопление никто из них не дал.



- У меня нет слов по поводу такой «работы» наших органов госконтроля. Хотя все нарушения ресурсоснабжающей организации лежат на поверхности, они и сами признали свои ошибки - для жителей дома сделан перерасчет. Так, если раньше я, например, платил 2200 рублей ежемесячно, то сейчас плачу за тепло 1430 рублей. Жители нашего дома в течение десяти месяцев вообще могут не платить ТГК-14. Представляете, какие долги набежали из-за неправильно взятой с нас оплаты? – говорит председатель совета дома.



Пора на баррикады



Поставив общедомовой прибор учета тепловой энергии, жители д. 64 по ул. Ключевской уменьшили себе плату за отопление на 43,9% от установленного ранее норматива отопления в 2019 году.



- Кроме того, мы также доказали, что норматив отопления, установленный монополистом, для жителей многоквартирных домов всего города Улан-Удэ, где нет общедомовых приборов учета, завышен на 40-50%. Ведь прибор, поставленный на контроль подачи тепла в доме №64, определил его настоящее количество, а не то, которое своими бесконтрольными «расчетами» навязывало жильцам ПАО «ТГК-14» до его установки все предыдущие годы, - считает Михаил Акимов.



Кроме того, жители дома уже обратились в суд. Ведь по закону виновник неправильного расчета обязан не только сделать перерасчет, но и выплатить неустойки и штрафы.



- ТГК-14 предложила жителям дома выплатить лишь разницу в лицевых счетах за превышение начисленной платы, умолчав о своей обязанности в случае нарушения расчета платы за теплоэнергию о выплате штрафа, согласно ч. 6 ст. 157 ЖК РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 395 ГК РФ при выявлении нарушения лицом, предоставляющим коммунальные услуги, виновник обязан уплатить собственнику жилого помещения в многоквартирном доме штраф в размере 50% от суммы превышения платы. Следовательно, сумма взыскания с ПАО «ТГК-14» составит уже не 1 405 111,74 рубля, а 2 107 667,61 рубля. То есть на 702 555,87 рубля больше. И это даже без расчета процентов на сумму долга в соответствии с процентной ставкой по основным операциям Банка России за период просрочки выплаты суммы необоснованного обогащения, - подсчитывает Михаил Акимов.



Сейчас на сайте ПАО «ТГК-14» обнародован «топ» 100 домов-должников г. Улан-Удэ, имеющих многомиллионные долги перед ТГК-14. Но, судя по расчетам жителей дома 64 улицы Ключевской, вполне возможно, что на самом деле, если взяться как следует за расчеты, ситуация может оказаться диаметрально противоположной.



- Быть может, именно ТГК-14 должна деньги населению, а не население данной организации. Может, есть смысл пересчитать нормативы отопления в домах-должниках? Возможно, тогда и всплывут незаконно изъятые у населения Улан-Удэ десятки (сотни) миллионов рублей. Ведь прецедент уже создан на нашем личном примере. Если ТГК-14 «заныкала» более 1,4 млн рублей у 240 собственников жилья, то что мешает проделать такие же манипуляции с нормативами и на других домах, обслуживаемых ею? - вопрошает Михаил Акимов.



Активисты ждут реакции от местных властей и надзорных органов, а также ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-14». А также призывают улан-удэнцев заявить о своих правах. Михаил Акимов и его единомышленники готовы безвозмездно оказать информационную помощь в этом вопросе всем горожанам.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: "Номер один"

