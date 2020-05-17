Эпидемия ударила по туризму Бурятии

Индустрия гостеприимства в республике терпит убытки



Турбазы и курорты Бурятии остались без гостей из-за эпидемии коронавируса. По прогнозам экспертов, республика потеряет не менее 2,6 млрд рублей в отрасли туризма. Владельцы гостевых домов уже подсчитывают убытки и очень надеются открыться с 1 июня, ведь для большинства из них турбизнес – единственный источник заработка.



Поддержку от государства не получили



Надежда Оленцевич – директор турбазы «Маяк» в Максимихе. Как и все остальные ее коллеги по бизнесу, она закрыла базу для гостей с 29 марта. Директор «Маяка» очень надеется, что власти разрешат открыться с 1 июня, как обещали ранее, иначе ее семье придется очень тяжело – другой работы в прибайкальском поселке нет.



- Мы не работаем уже полтора месяца. На базу никто не звонит, не просится пустить на отдых – люди дисциплинированные в республике. Мы бы, конечно, сейчас и сами никого не взяли, если бы желающие даже и нашлись. Бронирование на лето шло очень активно до конца марта, люди отправляли предоплату. Сейчас мы с ними на связи, если вдруг не разрешат открыться, вернем всем деньги. На Байкале сезон начинается в конце июня, очень надеемся, что все устаканится к тому времени. Работать очень хотим - у нас турбаза, прогулочный катер. Если сезон не откроется, то очень печально – большая семья, дети-школьники, и мы просто не сможем подготовить их к новому учебному году, - делится с нами Надежда Оленцевич.



Женщина говорит, что подала заявку как индивидуальный предприниматель, оставшийся без работы, на получение МРОТ, однако ответа пока не получила.



На базе отдыха «Ласковый берег» в Хакусах также с нетерпением ждут разрешения, чтобы открыться. Менеджер базы говорит, что у них раскуплено достаточно много путевок на июль-август, есть брони и на июнь. Клиенты периодически звонят, интересуются, когда откроется база, и откроется ли она этим летом вообще. Брони при этом пока не снимают.



- Пока только два человека отменили свой отдых в июне, сказали, что, возможно, приедут позже, просто сдвинулись отпуска. Сейчас своими силами делаем ремонт, обновляем номерной фонд. Цены на проживание и трансфер из Северобайкальска в новом сезоне останутся прежними, единственное, подорожает питание на 100 рублей, - рассказала «Номер один» менеджер турбазы.



Мария Романова, представитель гостиничного комплекса «Белая карета» в Горячинске, говорит, что бронирование на лето в гостевом доме пока не открывают, тем не менее к сезону готовятся – достраивают баню. Ремонтом пока не занимаются - база новая, открылась около года назад.



- Нам звонят клиенты, хотят забронировать, записываем контактные данные и, как только узнаем точную дату начала работы, начнем бронировать номера. За поддержкой обращались в Минтуризма, но ничего пока не получили. Базу построили на доходы от другого нашего бизнеса и привлекли заемные средства. Что касается повышения цен, будем смотреть на конкурентов – если они повысят, то увеличим. В этом сезоне планируем сделать платными некоторые услуги, - рассказала о планах Мария Романова.



Директор компании «Байкальские каникулы» Ольга Белоусова уверена, повышать цены владельцам гостевых домов не следует. Иначе они останутся без клиентов.



- Люди на отдых собираются – звонят как из республики, так и из других регионов, всех предварительно записываю. Предоплату не беру, так как не знаем точно, с какой даты начнем работать, но туры планируем. Наши соседи-иркутяне вовсю предлагают летний отдых, в Байкальске парк-отель «Белый соболь» уже принимает гостей. Если бы не карантин, сейчас бы активно возили в туры по Бурятии школьников, в июне занимались бы выпускными. Несмотря на запреты, населению хочется отдыхать – не у всех есть дачи, загородные дома, а сидеть дома очень тяжело. В то же время многие потеряли работу, и отдавать за отдых большие суммы мало кто готов,- отмечает директор «Байкальских каникул».



Курорты станут недоступны



Согласно Указу главы Бурятии №37 от 13 марта 2020 года «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)», временно приостановлена работа не только гостиниц и баз отдыха в районах Бурятии, но и курортов. Пока до 1 июня.



Роспотребнадзор, в свою очередь, подготовил рекомендации об организации работы санаториев после снятия ограничений на бронирование. Однако они настолько жесткие, что если их примут в качестве норматива, курортам в этом сезоне будет проще вообще не открываться.



Основное пожелание ведомства заключается в следующем: всем без исключения туристам при заселении в санаторий (рекомендованная длительность заезда – 14 дней) придется предъявлять медицинские справки об эпидокружении, подтверждающие отсутствие контактов с инфицированными COVID-19. Постояльцы должны размещаться по одному в номерах, за исключением членов семьи.



Всем отдыхающим рекомендовано раз в день измерять температуру бесконтактным способом. Если у кого-то из отдыхающих будет выявлен COVID-19, весь санаторий не менее чем на 14 дней должен перейти в режим обсерватора. Сотрудникам также необходимо мерить температуру каждый день. Работать в санатории рекомендовано только штатному персоналу с использованием маски и при условии прохождения тестирования на вирус не реже раза в неделю.



Для максимального ограничения контактов Роспотребнадзор рекомендует организовать питание в номерах. В обеденном зале столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Для выхода из номеров отдыхающие должны быть обеспечены масками и антисептиками. При наличии пляжа шезлонги, раздевалки и другие предметы необходимо расставлять исходя из принципа социального дистанцирования (два метра). После каждого отдыхающего шезлонги необходимо обрабатывать антисептиками.



Уборка в номере с применением дезинфицирующих средств должна проходить не реже двух раз в день. После окончания смен проводить генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений, включая системы вентиляции. Кроме того, два раза в сутки необходимо проводить обеззараживание тротуаров, скамеек, площадок, пляжного инвентаря и других поверхностей.



Медицинские услуги, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, стоит оказывать только по предварительной записи, групповые должны быть исключены.



Туроператоры, опрошенные «Номер один», предписания Роспотребнадзора оценивают весьма скептически. По их мнению, на подобные каникулы строгого режима решится лишь та часть клиентов, которая по каким-то причинам не сможет отменить или перенести на более поздние сроки свои бронирования.

Наложение озвученных ограничительных мер в санаториях приведет к еще большему количеству аннуляций путевок. Эксперты обращают внимание и на тот факт, что санаторий при обнаружении случая COVID-19 превратится в обсерватор, а за чей счет туристы будут проживать там дальше, непонятно.



Кроме того, у санаториев не хватит на выполнение предписаний ни финансовых средств, ни людских ресурсов, ни даже помещений. Не стоит забывать и о конечных потребителях услуги - отдых в таких стесненных условиях не нужен и самим туристам. Не каждый захочет в жаркий день летом выходить из номера на пляж или прогулку в защитной маске.



Таким образом, резюмируют эксперты, рекомендации Роспотребнадзора невыполнимы, как для самих здравниц, так и для отдыхающих.



Пока же в бурятских здравницах идет ремонт. На курорте «Горячинск» к новому сезону провели ремонт в нескольких корпусах – заменили окна и систему канализации. В «Аршане» появилась новая котельная. Цены на путевки пока прежние, планируется ли подорожание, руководство курортов ответить затруднилось.



Потери будут колоссальные



В Министерстве туризма Бурятии сообщают, что в республике с февраля нынешнего года резко снизился въездной турпоток. Массово отменяются бронирования туров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая КНР, Южную Корею, Монголию и Японию.



Также отменено большое количество детских поездок, крупные деловые, спортивные, культурные и событийные мероприятия, как в Улан-Удэ, так и в районах республики.



- Все это более чем на 70% снизило загрузку для гостиниц и отелей. В целом за 2020 год ожидается снижение объема платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд рублей, а это практически 80 % от уровня 2019 года, - отмечают в ведомстве.



Правительство России признало туризм (а именно гостиницы, туристские и санаторно-курортные организации) одной из сфер экономической деятельности, которым нужна первоочередная адресная поддержка. В целях поддержки турсферы правительство Бурятии разработало меры, направленные на оказание поддержки субъектам туристической сферы из республиканского бюджета.



- Внесены предложения по предоставлению налоговых каникул по налогу на имущество организаций, земельному, плате за пользование лесными участками, предоставленными для туристско-рекреационных целей, а также по снижению на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, - сообщают в министерстве.



Дополнительно планируется возместить затраты по арендной плате помещений, используемых для оказания услуг; на обучение сотрудников организаций, оплату коммунальных услуг, процентов по кредитам в размере 4% годовых.



Спорить не будем – меры поддержки хорошие, однако большинство наших собеседников признались, что либо не слышали о них, либо не подходят для получения субсидий по тем или иным критериям. Но закрывать бизнес, тем не менее, никто пока не планирует.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

