В Улан-Удэ разбежались водители одного из маршрутов

На маршруте №92 осталось только пять автобусов из сорока





Сегодня в паблике «Аноним 03» появилось сообщение о том, что маршрут №92 прекратит свою работу.

«Сегодня как обычно утром села в маршрутку 92, а водитель огорошил новостью - с понедельника этого маршрута не будет. Закрывают», написала одна из пользователей в соцсети.В мэрии Улан-Удэ подтвердили, что ситуация на маршруте действительно сложная.«Сейчас на маршруте №92 работают 5 единиц транспорта. В начале года на маршруте числилось 40 транспортных средства, в марте – 34, в апреле - 17. Часть автобусов с водителями ушла на другие маршруты, часть находится в долгосрочном ремонте, часть прекратила свою деятельность в сфере перевозок. Отток подвижного состава связан с большим снижением пассажиропотока, произошедшим за два последних месяца (на уровне 70%), снижением рентабельности, дублированием иных маршрутов, отсутствием средств на топливо, техническое обслуживание и ремонт», рассказали в мэрии города.Вместе с тем, заявления от организации-перевозчика, обслуживающего маршрут №92, о прекращении перевозок в адрес Комитета по транспорту города не поступало. Прекращение договорных отношений с перевозчиком не предусматривается.Чиновники уточнили, что «на случай ухудшения ситуации прорабатываются варианты замены перевозчика, усиления дублирующих маршрутов, направления иных маршрутов на участки, которые могут остаться без транспортного обслуживания».Фото: «Номер один»