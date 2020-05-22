Космос, Донат и Теодор - в Бурятии составили список самых редких имен

Список среди детей до 3 лет



В Пенсионном фонде по Бурятии составили топ – 5 популярных и редких имен мальчиков и девочек до 3 лет, на которых родителям положена выплата 5 тысяч рублей. Выборка имен проводилась по данным персонифицированного учета среди почти 40 тысяч детей до 3 лет, на которых оформлены СНИЛСы.



- Среди редких мужских имен рейтинг возглавляет имя Космос. При этом день рождение ребенка к празднованию Дня космонавтики 12 апреля отношения не имеет. Кроме него, в список редко встречающихся имен в Бурятии попали имена Донат, Теодор, Йоахим и Пантелеймон. Среди женских имен в ТОП-5 редких женских имен вошли Ханна, Стефанида, Радослава, Мелиса и Лионелла, - сообщает пресс-служба ПФР по Бурятии.



При этом, начиная с 2017 года, в республике мальчиков родилось больше девочек. Из 39 866 сведений на детей девочек оказалось 19 266, а мальчиков – 20 600.



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