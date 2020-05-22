Республиканская больница в Улан-Удэ стала новым очагом коронавируса

Только за сутки там выявлено 17 заболевших
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, Республиканская больница в Улан-Удэ становится новым очагом распространения коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки из 34 новых выявленных заболевших половину составляет персонал и пациенты РКБ.
- На сегодня общее число зараженных в этом очаге составляет 28 человек, половина из них – сотрудники больницы, остальные – пациенты. Круг контактных лиц составляет 350 человек. Часть из них находится в закрытом на карантин хирургическом корпусе, остальные – в самоизоляции на дому, под наблюдением врачей, - рассказали в ведомстве.
Установить источник заражения в РКБ пока не удалось.
- Работа по выяснению источника проводится, - сказали в Роспотребнадзоре.
Напомним, о вспышке коронавируса в Республиканской больнице стало известно 20 мая. Инфекция была выявлена у шести сотрудников хирургического корпуса. После этого корпус перевели в режим карантина.
Фото: pixabay.com
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