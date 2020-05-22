Республиканская больница в Улан-Удэ стала новым очагом коронавируса

Только за сутки там выявлено 17 заболевших





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, Республиканская больница в Улан-Удэ становится новым очагом распространения коронавирусной инфекции. Так, за минувшие сутки из 34 новых выявленных заболевших половину составляет персонал и пациенты РКБ.