Бизнесмен из Бурятии пошел работать санитаром в ковидную больницу

«Каждый день иду спасать мир», - говорит Алдар

Предприниматель Алдар из Бурятии переехал в Москву в поисках лучшей доли. Устроился работать в банке. И тут грянул коронавирус. Сотрудников распустили по домам, однако Алдар вместо домашней самоизоляции выбрал труд санитара в больнице, где пациентов лечат от COVID-19. В интервью «Номер один» он попросил не называть его фамилию и не показывать лицо, потому как считает, что настоящие герои не должны хвастаться своими подвигами.Один из друзей Алдара выложил пост про шведскую принцессу, ставшую медсестрой на время пандемии. Друзья начали ее хейтить, типа пиар во время чумы, да она такая же популистка, как Бузова. А я им пишу: «Молодец, пиарит скромность, благодетель, самопожертвование». Это лучше, чем пластическую хирургию или бренды пропагандировать. Ее поступок вдохновляет людей, вот настоящий герой. И друг тогда меня спрашивает: «А ты сам-то медсестрой пошел бы?». Отвечаю: «Конечно», - вспоминает Алдар.Сказано - сделано. Алдар тут же позвонил в железнодорожную больницу имени Семашко города Москвы, признался, что о медицине имеет самые общие представления. Рассказал, что на постоянной основе работает в банке, а санитаром хочет устроиться только на период самоизоляции, притом что ему неважно, будут ли платить или нет.Я только спросил: «У вас кормят?». Просто кафешки сейчас не работают, а с собой носить не хотелось. Мне ответили: «Да, конечно, кормят». Позже выяснилось, что еще и платят. 11 тысяч в месяц.- А на днях обмолвились про премию. Пока непонятно, будет она или нет, я здесь не за этим. Деньги не мотиватор, главное - себя испытать, да и делать дома все равно нечего, хоть пользу людям принесу, - говорит Алдар.Три пары перчаток, маска, респиратор, бахилы, очки, хирургический костюм и скафандр. На обмундирование у санитара Алдара уходит по меньшей мере полчаса. Еще несколько минут - чтобы перейти из «чистой зоны» больницы в «грязную», где лежат пациенты, зараженные COVID-19. По привычному белому коридору он заходит прямиком в палату к тяжелым пациентам. Бабушкам и дедушкам, которые не могут сами себя обслуживать не только из-за коронавируса, но и ряда дополнительных заболеваний.В московской железнодорожной больнице имени Семашко Алдар работает около месяца изо дня в день по шесть часов. Вспоминает, как после первой смены пришлось набрать ванну холодной воды, чтобы хоть немного унять боль в ногах. Через неделю боль уже не ощущалась, привык к беготне. Зато проявился другой побочный эффект, парень скинул семь килограммов. Оно и понятно, смену в преющем скафандре не каждый выдержит.День санитара начинается с дезинфекции отделения, потом по плану уход за больными, мытье полов, кормление пациентов, и так по кругу. На перекуры и обеды нет ни времени, ни разрешения. Чтобы поесть, нужно выйти из «грязной зоны», снять экипировку, принять душ и только потом сесть за стол. Поэтому прием пищи только «до» и «после» смены.- Когда смена заканчивается, заходишь в специальную проходную камеру, «дискотека» ее называю, если зеленый горит - «путь свободен», проходишь, и там такой душ: с боков, сверху, снизу форсунки и пульверизаторы, они в тебя раствором прыскают и обдувают. Этим дезинфицирующим раствором я уже весь пропах - называю его своим одеколоном. После «душа» выходишь в шлюз, и сотрудники помогают тебе раздеться, они тоже все в скафандрах, в респираторах. Просто там строгий определенный порядок снятия вещей, поэтому нам помогают снимать их, - рассказывает наш герой.Свой первый рабочий день Алдар запомнил навсегда. Он был разочарован тем, что ожидания и реальность не сошлись. Но это не стало причиной для того, чтобы все бросить.- В первый рабочий день пошел менять подгузник деду и подумал: «Боже, куда я пришел? Что я тут делаю?». Изначально думал, что работа будет более геройская - буду бегать как в сериале «Доктор Хаус»: «Сестра, дефибриллятор! Разряд! Мы его теряем! 200 кубиков адреналина!». А оказалось, надо менять пеленки старикам. Такая изматывающая рутина, не менее геройская, конечно, но рутина. Ну ничего, привыкаешь, - рассказывает Алдар.В ревматологическом отделении, ставшее на время пандемии коронавирусным, лежат как молодые, так и пожилые пациенты. Последним нужен особый уход — покормить, помыть, поменять белье, рассказать историю или поддержать разговор.- От разговоров и внимания они быстрее выздоравливают, - делится новым опытом Алдар. - А если им еще и приносить добавку к обеду, начинают улыбаться и бесконечно благодарить.Тех, кто переносит болезнь тяжело, то есть начинает задыхаться, отвозят в реанимационное. В отделении ревматологии лежат только с легкой формой коронавируса. Но и у них на всякий случай над каждой кроватью установлены кислородные подводки, по типу тех, что выдают аэрофобам во время полета в самолете.Сейчас отделение загружено на 80%, санитар отмечает положительную динамику: за последнюю неделю больше выписавшихся пациентов, поступивших же в разы меньше. Каждый выздоровевший пациент становится для Алдара почти родным.- На прошлой неделе я всех своих подопечных дедушек выписал. Благодарили, обнимали, один даже пытался 5 тысяч дать, я говорю: «Уберите, она же зараженная!» - смеется парень.Алдар приехал в Москву из Улан-Удэ. Раньше у него был бизнес в столице Бурятии – продавал спортивное питание. Когда на рынок зашли крупные компании по продаже спортпитания, прибыль сократилась. Не сократились только его кредиты. Пришлось идти таксовать. В итоге бизнес все-таки пришлось продать и уехать на поиски счастья и богатой жизни в Москву.Экс-бизнесмен устроился работать в банк специалистом по автокредитованию. С введением режима самоизоляции половину сотрудников банка распустили по домам, в том числе Алдара. Дома было скучно, он перемыл начисто все полы и окна, приготовил тысячу и одно блюдо, прочитал немало книг. Что дальше? Спортсмену-пауэрлифтеру, привыкшему вставать ни свет ни заря, такой активности явно было мало. Вот и еще одна причина волонтерства в больнице. Хотя он не ожидал, что его запишут в медсестры.- В направлении написали «младшая медицинская сестра», говорю: «а можно хотя бы «брат?». «Нельзя, так положено». Ну я смирился и пошел на медкомиссию. Здоровье оказалось как у космонавта, через несколько дней уже заступил на смену. Буду работать в больнице, пока не вызовут в банк, - уверенно заявляет Алдар.Алдар часто рассказывает своим пациентам, что он из Бурятии. Многие сразу припоминают своих знакомых из республики.- У кого-то преподаватель был из Бурятии, у кого-то стоматолог, коллега, друг армейский. Приятно, когда говорят хорошее про земляков. Я тоже как посол от малой родины. Как говорят мне мои старики: «Покажи себя так, чтобы по тебе судили об остальных твоих земляках». Я думаю, со своей задачей справляюсь. Показываю, что люди из Бурятии добрые и образованные, могут поддержать любой разговор, разбираются в классической музыке и начитаны, - говорит Алдар.А еще парень очень гордится своим коллективом. Врачи и медсестры отчаянно сражаются с болезнью день и ночь. Все выполняют быстро и профессионально, Алдар старается не отставать, выкладывается по полной. Друзья и родственники в недоумении, только успевают спрашивать: «Оно тебе вообще надо?».- Надо! Для меня это восторг. Будто я персонаж какого-то фильма. Чувствую себя частью сплоченной команды. Надеваю экипировку и иду спасать мир, - улыбается Алдар.Елена Темникова, "Номер один"Фото: "Номер один"