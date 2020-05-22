Коронавирус «убивает» фальшивые деньги

В Бурятии в первом квартале количество выявленных подделок сократилось вдвое



В Бурятии в январе-марте 2020 года банки выявили и изъяли из оборота шесть поддельных банкнот. Это вдвое меньше, чем в первом квартале прошлого года. Все обнаруженные фальшивки одного номинала - 5000 рублей. Годом ранее были выявлены поддельные купюры номиналами от 200 до 5000 рублей, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.



«Любой житель республики может без специальных приборов определить подлинность попадающих к нему в руки наличных денег. Российские банкноты содержат комплекс защитных элементов, которые несложно проверить на просвет, на ощупь или просто изменяя угол зрения. Если вы знаете и умеете определять хотя бы четыре защитных элемента, то значительно снизите риск попадания фальшивки в свой кошелек», – говорит Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.



Подробная информация о защитных признаках всех банкнот, находящихся в обращении, есть на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение». Потренироваться определять защитные элементы в интерактивной форме поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России».



Для кассиров розничных торговых сетей Банк России проводит специальные дистанционные курсы, направленные на развитие профессиональных навыков по определению подлинности и платежеспособности российских банкнот. Обучение бесплатное, доступно в любое удобное время на сайте Университета Банка России: «Повышение профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России».



МВД по Бурятии напоминает жителям республики – при обнаружении поддельных купюр и лиц, пытающихся их сбыть, необходимо:



• незамедлительно вызвать охранные службы, а также сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-52-49, (3012)29-52-24, (3012)29-52-23 или 102 (112);

• постараться под любым предлогом удержать сбытчика до прибытия правоохранителей;

• запомнить приметы сбытчика и автотранспорт, на котором он скрылся.



Фото: «Номер один»