В Бурятии фермеры, получавшие гранты, не ушли с земли

В нынешнем году их проекты преимущественно направлены на развитие мясного скотоводства



В Бурятии за последние пять лет ни один из начинающих фермеров, получивших грантовую поддержку, не закрыл свое дело. Об этом сообщил председатель Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков.



«Это говорит о том, что конкурсанты ответственно подходят к делу, имеют помимо грантовых средств также и собственные источники дохода», - отметил он.



Напомним, в Бурятии подвели итоги конкурса по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Победителями конкурса по направлению «Поддержка начинающих фермеров» стали 26 человек. Их проекты будут профинансированы на сумму 125,3 миллиона рублей, средний размер гранта составит 4,8 миллиона рублей. По направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» господдержка будет предоставлена трем проектам на 24,6 миллиона рублей. В заседании конкурсной комиссии принял участие председатель профильного Комитета Народного Хурала, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«С каждым годом заявок на получение грантов становится больше. Многие понимают, что манны небесной ждать не приходиться и надо трудиться самому, - рассказал Петр Носков. - На конкурс начинающих фермеров было подано 133 заявки, после первого этапа осталась 101 заявка. В течение нескольких дней комиссия отбирала лучших. К сожалению, в этом году все этапы конкурса проходили из-за коронавируса по видео-конференц связи. Из 101 заявки, на мой взгляд, можно было бы выделить средства 75 конкурсантам. Их проекты были хорошо подготовлены. Но, к сожалению, тот объем финансирования, который мы на сегодня имеем, позволяет выделить средства только 26 фермерам. По условиям конкурса они должны будут взять на работу трех человек, то есть, как минимум, 78 человек будут трудоустроены».



«Сегодня особенно важно помочь не только крупным сельхозпредприятиям, но и начинающему фермеру. Важно, чтобы он при поддержке государства встал на ноги: остался в деревне, завел свое дело, построил, к примеру, заимку, жил на земле и приучал детей к сельскохозяйственному труду. Если бы мы больше давали грантов, это направление развивалось бы быстрее», - заметил глава аграрного комитета.



Парламентарий также отметил, что представленные проекты были направлены, в основном, на развитие мясного скотоводства. Всего семь проектов, посвящались молочному животноводству.





«Производством молока в Бурятии и Сибири, конечно, заниматься тяжело. В этой связи целесообразно провести зонирование наших сельских территорий. Республика очень большая, зоны климатические разные. Так в Еравне или Курумкане нецелесообразно выращивать зерно, а на полях Мухоршибирского района - развивать овцеводство», - пояснил Петр Носков.



С 2012-го по 2019-й годы в Бурятии гранты получили 338 фермера и 32 семейные фермы. Общий объем поддержки фермерского движения за это время превысил 590 миллионов рублей: из федерального бюджета – 365,8 миллиона, из республиканского - 224,9 миллиона рублей. Собственные средства фермеров - 69,1 миллиона рублей.



По семейным фермам финансирование достигло без малого 235 миллиона рублей: из федерального бюджета – 145,8 миллиона рублей, из республиканского – 89,1 миллиона рублей. Собственные средства - 158,9 миллиона рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

