Бурятия дополнительно получит 11,3 тысяч защитных костюмов





Республика получит защитные костюмы от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Фонд совместно с крупными российскими компаниями по поручению полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева поставит в дальневосточные регионы более 70 тысяч защитных костюмов.

Поставки в дополнение к ранее переданным партиям будут переданы из Владивостока в регионы ДФО автомобильным и воздушным транспортом.

Дополнительные медсредства распределены по имеющейся потребности. В частности, 17,6 тыс защитных костюмов передается в Хабаровский край, 14,7 тыс - в Республику Саха, 11,3 тыс - в Бурятию, 7,2 тыс - в Амурскую область, 6,5 тыс - в Сахалинскую область, 5 тыс – в Камчатский край, 4 тыс - в Еврейскую автономную область, 3,3 тыс - в Забайкальский край, 640 – в Чукотский автономный округ. Также 2,3 тыс комплектов дополнительно получат врачи Приморского края.

- Правительство России, федеральные министерства и ведомства организуют помощь Дальнему Востоку по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для организации дополнительных поставок задействуются внебюджетные источники. Поставки медицинских средств и оборудования осуществляются по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики при содействии неравнодушных представителей бизнеса, - отметил Юрий Трутнев.

В финансировании закупок вместе с Фондом развития Дальнего Востока участвуют более двух десятков организаций.