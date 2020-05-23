Жителям Бурятии предлагают исполнить мечты ветеранов





Жители Бурятии могут помочь исполнить мечты участников ВОВ, присоединившись к всероссийскому благотворительному проекту «Мечта ветерана».

Стать его участником просто. Для этого на онлайн-площадке мечтаветерана.рф нужно рассказать о мечте ветерана или помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале.

Чтобы помочь, нужно нажать на сайте кнопку «Осуществить мечту ветерана». Затем появится форма, в которой необходимо будет указать контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное.

На портале уже сейчас можно увидеть десятки желаний участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них хочет отремонтировать крыльцо или крышу своего дому, другие ищут своих друзей молодости.

- Наши ветераны - участники Великой Отечественной войны, блокадники и труженики тыла - подарили нам мирное небо над головой, а мы вспоминаем о них только в праздничные даты. Давайте постараемся окружить их нашей общей заботой, ведь они так нуждаются в нашей помощи и поддержке, - отметил основатель проекта Ярослав Селютин.



Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ