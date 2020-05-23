В Улан-Удэ ЕГЭ будут сдавать 2463 выпускника

В этом учебном году Единый государственный экзамен стартует по всей стране 29 июня

ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в ВУЗ. В школах Улан-Удэ из 2782 выпускников 2020 года выбрали сдачу ЕГЭ 2463 выпускника. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

Так, 29 июня пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Он пройдет 2 и 3 июля.

6 июля планируется провести ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

- Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок, - сообщила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения Covid-19. Рассадка участников ЕГЭ в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. В городе подготовка к проведению ЕГЭ организована в плановом режиме, необходимые мероприятия проводятся.

Экзамены в форме ОГЭ в 2020 году 9-классникам сдавать не надо. Аттестаты выдадут до 15 июня на основе итоговых годовых оценок. Процедура выдачи аттестатов будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/arikhitektura/