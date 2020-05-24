Бурятский нож может стать туристическим брендом

Феномен культуры кочевников нуждается в большей популяризации

Интересный образец бурятской национальной культуры – бурятский нож. Будучи некогда утилитарным инструментом, в наши дни он стал самобытной деталью национального костюма, имеющую определённые особенности. Стоимость современного бурятского ножа, изготовленного известным мастером, может исчисляться десятками тысяч рублей. На фоне интереса к культуре и традициям бурят нельзя обойти бурятский нож вниманием.На самом деле бурятский нож – лишь частный случай монгольского ножа «хотага», распространённого у многих кочевников Центральной Азии. Типичный бурятский нож имеет однолезвийный прямой и узкий клинок длиной около 200 мм и шириной около 15 мм, трехгранный в сечении. У острия лезвие резко закругляется. Гарда отсутствует, рукоятка обычно выполнена из дерева, (хотя в Иркутском краеведческом музее выставлен бурятский нож с наборной рукоятью из кожаных пластин), в длину около 130 мм, и имеет форму как бы чуть коническую, сплощённую с боков. Такой нож легко вынимать из ножен, меньше вероятность, что рукоять выскользнет из ладони. Например, перепачканной в крови и жире. Не следует забывать, бурятский нож – в первую очередь орудие кочевника-скотовода, и применялся для разделки туш. Это обусловило и несколько необычную геометрию клинка. Таким ножом удобно забивать скот резким ударом в мозг или сердце, а также разрезать жилы, ковыряясь в суставах.- В старину скот забивали, неожиданно ударив узким ножом в особое место у основания черепа. Животное перед этим старались успокоить. Это делось, чтобы оно не успело испугаться, иначе вкус его мяса пострадает от веществ, которые выделятся в кровь от страха, - рассказывает мастер-ножедел Бато Мэрдыгеев, руководитель мастерской «Бата».Хвостовик клинка бурятского ножа крепился в рукояти либо заклёпками, либо рыбным клеем. Ножны обычно изготовлялись из дерева, иногда из рога. Сейчас ножны и рукояти ножей изготовляют из декоративных сортов древесины, хотя в старину использовались просто доступные материалы. Современные ножны – скорее футляр, в который вставляется лезвие. В старину ножны делали с широким устьем, и они удерживали нож, как бы зажимая его. Ножны бурятского ножа для богатых людей – нойонов и ханов – часто объединяли сразу два ножа: большой и малый. Иногда эти же ножны сочетали футляр с китайскими палочками для еды. (Хотя есть версия, что это уже современные эксперименты мастеров). Такие ножны были целым набором.Интересная особенность: к поясу ножны цеплялись не напрямую, а посредством цепочки с пряжкой или кожаной петлёй на конце. Сам нож носили, заткнув за кушак, цепочка предотвращала случайную потерю. Кроме того, в гостях в знак мирных намерений нож вытаскивали из-за пояса, оставляя свисать на цепочке. Нож висел на уровне коленей, и таким образом, его затруднительно было неожиданно выхватить. (Впрочем, бурятский нож – в первую очередь бытовой инструмент, в качестве оружия он пригоден мало). Пряжка бурятского ножа обычно целое произведение искусства, обильно украшенное чеканкой. Хотя иногда в его качестве используется просто круглое металлическое зеркало – шаманистский амулет-оберег, отражающий злые пожелания от недругов.Сам нож, в зависимости от статуса владельца, мог быть незамысловатым бытовым инструментом, мог быть богато украшен. Современный бурятский нож – всегда витиевато декорированное произведение искусства, ножны и рукоять обильно украшаются чеканкой. На украшение обычно идёт серебро – традиционный декоративный металл в бурятской культуре. Иногда используется мельхиор. Золото не применялось в силу дороговизны.Узоры на бурятском ноже обычно изображали буддистские мотивы, образы из культуры Китая – символ «инь-янь», драконы, бутоны лотоса, львы. Часто бурятский нож украшают полудрагоценными камнями. Их число, как поясняет Бато Мэрдыгеев, обычно соответствует семи - количеству «ценностей буддизма». В декорировании нередко используются и шаманистские мотивы (образы таёжных зверей), или просто бурятские национальные орнаменты.Хороший нож ценился у кочевников как важный предмет экипировки, дорогие украшения подчёркивали статус, обозначали принадлежность к степной аристократии или просто состоятельность."Торжественно выглядят удлиненных пропорций ножи в ножнах, оправленные серебром. Гладкая сверкающая поверхность полированного и отбеленного металла, контрастно выделяясь на темном фоне дерева или рога, сочетается с надевавшейся на пояс узорной пряжкой с довольно массивной серебряной цепочкой из панцирных звеньев", - говорится в книге И.И. Соктоевой "Изобразительное и декоративное искусство Бурятии".В дизайне бурятского ножа заметно сходство с национальным финским ножом. Но тут, видимо, сыграло роль сходство функциональных задач: финский нож – инструмент охотника для разделки добычи. Отметим, согласно работе И.И. Соктоевой, в горных местностях охотники использовали ножи с коротким искривлённым клинком. Можно добавить, бурятский нож в прежние времена не всегда был полностью аутентичным. По словам известного мастера-ножедела Алексея Кушнарёва, он встречал старинные ножи, сделанные из клинков от штык-ножей винтовок конца 19-го века. Впрочем, в дизайне современных бурятских ножей и подавно каноны не всегда строго соблюдаются.Помимо бытового функционала и знака статуса в культуре кочевников нож имел и некое сакральное значение, вокруг него было множество правил и условностей. С ножом следовало обращаться бережно и уважительно. Запрещалось его перешагивать, направлять остриём в огонь или на людей.«Надев халат, подпоясавшись и заткнув за пояс слева нож, справа огниво, засунув за голенище сапога трубку, за пазуху чашку для питья, мужчина был снаряжен и готов к суровым условиям походного быта", - гласит исследование "Изобразительное и декоративное искусство Бурятии".Из мастеров бурятского ножа можно упомянуть ныне покойного Булата Жамбалова, специалиста по бурятским украшениям, или Жигжита Баясхаланова. Также бурятские ножи делает предприятие «АиР» из Златоуста, что говорит о достаточной популярности этого стиля в России.В настоящее время Бурятский нож стал декоративным образцом бурятской национальной культуры. Учитывая, что в Бурятии решено сделать ставку на развитие туризма, популяризация этого элемента сибирского колорита могла бы оказаться нелишней. В любом случае, нож кочевника – довольно интересное явление степной культуры.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора