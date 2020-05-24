В Бурятии 1 июня закончат прием заявлений на президентскую «зарплатную» субсидию за апрель

В регионе более 8 тысяч предпринимателей имеют право получить данную выплату



Организациям и ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, по поручению президента РФ выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. В Бурятии более 8 тысяч предпринимателей имеют право получить данную выплату. Более половины из них, 4,8 тысяч организаций, уже оформили заявления. Выплачено свыше 105 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае 2020 года.



Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться исходя из общей численности работников по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета 12130 рублей на одного сотрудника в месяц.



Заявки компании направляют дистанционно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».



Обязательное условие и требование к компании для получения такой льготы – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля.



Получение субсидии за апрель 2020 года возможно только при подаче заявления до 1 июня 2020 года. На безвозмездную финансовую поддержку за май 2020 года можно завиться с 1 июня до 1 июля 2020 года.



25 мая с 12:00 до 13:00 в официальном сообществе правительства Бурятии в социально сети ВКонтакте пройдет прямой эфир на тему «Президентская зарплатная субсидия малому бизнесу». На вопросы подписчиков ответят Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев, представители управления Федеральной налоговой службы по Бурятии и центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».



Фото: "Номер один"

