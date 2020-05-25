В Бурятии за выстрел в дебошира охранник заплатил 500 тысяч рублей

Вместо «неосторожности» ему вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»



В Бурятии судебные приставы взыскали с бывшего работника охранного предприятия полмиллиона рублей за причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Преступление произошло в поселке Наушки Кяхтинского района в результате конфликта, разгоревшегося между местным жителем и представителем охранного предприятия. На замечание сотрудника покинуть охраняемую территорию, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Когда дебошир пригрозил охраннику расправой и бросился на него с кулаками, последний выстрелил из пистолета в его живот.



Приговором районного суда охранника признали виновным и осудили за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности. Однако потерпевший не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционной инстанции. Верховный суд Бурятии, рассмотрев материалы дела, постановил решение районного суда отменить и инкриминировать ему содеянное по другой норме Уголовного кодекса РФ.



В итоге по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, суд назначил секьюрити в качестве наказания три года лишения свободы условно и выплату компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей по иску потерпевшего.



В Кяхтинском районном отделе судебных приставов в отношении осужденного охранника было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы установили новое место работы должника и обратили взыскание на его заработную плату. На сегодняшний день взысканные средства в полном объеме перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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