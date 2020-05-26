COVID-19 в Бурятии: две чертовых дюжины

В республике скончался восьмой пациент с коронавирусом



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1313. Это на 59 больше, чем было в понедельник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 728 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 618 человек. Умерли восемь человек.



Из 59 новых случаев COVID-19: 6 человек – прибывшие из регионов РФ, 18 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 17 человек – из очага в Баунтовском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 990 человек, все лабораторно обследованы.



На 26 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 527 больных. Из них 61 ребенок. На амбулаторном лечении находятся 160 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находится один тяжелый пациент с COVID-19. На пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ один пациент, старше 65 лет - один. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится в реанимации четыре человека, на ИВЛ два больных. Старше 65 лет нет.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 348 человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1805 человек, с нарастающим итогом – 83 858. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com



