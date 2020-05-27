Уборщицы У-УАЗ вышли на митинг, требуя погасить долги по зарплате

Они не состоят в штате предприятия, которое перевело услуги по уборке на аутсорсинг, завод ищет пути выхода из конфликта









В Улан-Удэ начата доследственная проверка по фактам невыплаты заработной платы техническому персоналу одного из предприятий, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В социальных сетях опубликованы видеозаписи проходившего в Улан-Удэ на территории одного из заводов собрания работников, оказывающих услуги по уборке помещений, в котором приняли участие несколько десятков человек по поводу невыплаты им заработной платы. Из публикаций следует, что работники не получали заработную плату с начала текущего года и требуют ее выплаты в полном объеме от работодателя, пояснили в управлении.











По предварительным данным, администрация завода на условиях аутсорсинга для уборки производственных помещений прибегает к услугам сторонних организаций, с которыми по результатам конкурсных процедур заключаются соответствующие контракты. С начала 2020 года такой договор на оказание услуг по уборке помещений был заключен по итогам конкурса с организацией, зарегистрированной в другом отдаленном регионе.Для выполнения условий контракта подрядчик в свой штат набрал уборщиц, преимущественно, из числа местных жительниц, которые приступили к работе. Однако в январе и феврале заработная плата руководством клининговой компании нанятым работникам не выплачивалась, и задолженность не погашена до настоящего времени. С середины февраля заводом расторгнут контракт с контрагентом.По результатам процессуальной проверки будет принято объективное правовое решение, отметили в управлении.Как удалось выяснить «Номеру один», конфликт разгорелся на Улан-Удэнском авиационном заводе. Из неофициальных источников стало известно, что уборщицам действительно не выплатила заработную плату предыдущая компания-подрядчик, хотя У-УАЗ исправно рассчитывается за услуги. Профсоюз У-УАЗ помогал уборщицам еще зимой писать обращения в трудинспекцию и прокуратуру. Сейчас все пытаются как- то решить проблему. Сложность заключается в том, что трудовых отношений у завода с уборщицами нет. Все ищут приемлемый выход из ситуации, чтобы помочь людям. Подключены все профильные контролирующие органы.Фото: Аноним03/скриншот