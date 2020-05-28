В Улан-Удэ прошла первая отправка призывников в войска

Шестьдесят новобранцев отправились служить в условиях ограничительных мер



В Улан-Удэ на сборном пункте состоялась первая торжественная отправка в войска более 60 новобранцев. Она прошла в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Перед началом торжественного мероприятия подразделения РХБ защиты обработали прилегающую территорию сборного пункта специальным раствором. Транспорт, перевозящий призывников, также был подвержен специальной обработке.



Помимо этого, продезинфицированы помещения выдачи военной формы, медицинские кабинеты, казарма временного пребывания, специальные кабинеты для изготовления и выдачи персональных электронных карт и другие служебные помещения.



На плацу состоялось построение будущих военнослужащих с сохранением социальной дистанции, с напутственными словами выступили ветераны войны, представители органов власти республики, военный комиссар.



Стоит отметить, что в текущем году основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Бурятии. Остальные - в объединениях Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев и Тихоокеанского флота. Прохождение службы «дома» исключит длительные перемещения воинских команд в общественных транспортах и значительно сократит риск заболевания призывников.



Фото: пресс-служба ВВО





