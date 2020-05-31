В России курит почти четверть жителей страны

Однако производство сигарет в РФ заметно сокращается



Несмотря на кусачие цены и отталкивающие изображения на упаковках, многие россияне продолжают курить. Сколько россиян не представляют своей жизни без курения, где курят меньше всего и каков процент подростков, пробовавших курить? Ответы на эти вопросы сегодня, во Всемирный день без табака, дает медиаофис Всероссийской переписи населения-2020.



По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%. Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чечне (10,2%) и Дагестане (10,4%).



Цифры впечатляют, учитывая, что курение является одним из наиболее опасных факторов риска для россиян. Но общей тенденцией за последнее десятилетие стало снижение уровня курения.



По данным исследования, в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 миллиона человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин — 21,7% (13,3 миллиона). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно).



Аналогичное исследование 2016 года показало, что распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году. Доля курящих среди мужчин снизилась до 51%, среди женщин — до 14,3%.



По данным Всемирной организации здравоохранения, число российских школьников, которые хотя бы раз в жизни курили сигареты, также уменьшилось. Если в 2014 году об этом заявляли 40% мальчиков и 31% девочек в возрасте 15 лет, то в 2018 году на этот вопрос положительно ответили 24% мальчиков и 18% девочек. Опрос также проводился среди 13-летних детей, и в этих группах в России тоже заметно снижение: так, в 2014 году об опыте курения табака сообщили 21% мальчиков и 14% девочек, а в 2018 году показатели сократились до 11 и 9% соответственно.



Одновременно сокращается объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет в России уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом — до 229 миллиардов штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения. Это не может не радовать, ведь отказ от употребления табака вместе с физической активностью, умеренным употреблением алкоголя и здоровым питанием могут существенно продлить жизнь человека.



Всемирный день без табака - официально установленный Организацией объединенных наций (ООН) международный памятный день. Отмечается ежегодно 31 мая. Провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Всемирный день без табака входит в систему всемирных и международных дней ООН. В 2020 году Всемирный день без табака посвящен теме защиты подрастающих поколений с особым акцентом на «защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина».



Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.



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