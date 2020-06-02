Сданный Путину военный госпиталь в Улан-Удэ оказался недостроенным

Главу государства ввели в заблуждение
В Бурятии разгорается громкий скандал вокруг медицинского центра в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, который строило Министерство обороны РФ для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Объект, о сдаче которого президенту России Владимиру Путину официально доложили 15 мая, на деле оказался недостроенным.
Напомним, 15 мая военные по видеоконференцсвязи доложили Владимиру Путину о том, что строительство объекта завершено в рекордно короткие сроки - за 49 дней. Сюжет об открытии центра даже показали на «Первом» канале. Однако в видеоряде центр фигурировал лишь снаружи, здание действительно выглядело полностью готовым к эксплуатации.
30 мая депутат Хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов спокойно проник на территорию объекта и снял происходящее внутри на камеру мобильного телефона. Как видно на видео, которое депутат выложил на youtube, внутри здания на втором этаже вовсю кипит работа. По коридорам снуют строители, которые занимаются отделкой помещений. Внутри первого этажа центра отделка практически завершена, но и там работы до конца не выполнены. В одном из помещений видно «запчасти» от томографа, который еще не собран.
В пресс-службе Восточного военного округа оперативно не смогли прокомментировать ситуацию, попросив прислать официальный запрос.
Напомним, строительство военных медицинских центров началось по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ в 15 регионах страны, в том числе и в Улан-Удэ. Первоначально центр в Улан-Удэ планировали построить до 30 апреля, однако затем сроки сдвинули на две недели.
Медицинский центр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также в центре расположен бокс интенсивной терапии, помещения приемной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.
В ходе строительства на объекте произошла вспышка коронавируса.
Фото и видео: Баир Цыренов
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