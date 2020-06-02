Сданный Путину военный госпиталь в Улан-Удэ оказался недостроенным

Главу государства ввели в заблуждение





В Бурятии разгорается громкий скандал вокруг медицинского центра в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, который строило Министерство обороны РФ для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Объект, о сдаче которого президенту России Владимиру Путину официально доложили 15 мая, на деле оказался недостроенным.

30 мая депутат Хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов спокойно проник на территорию объекта и снял происходящее внутри на камеру мобильного телефона. Как видно на видео, которое депутат выложил на youtube, внутри здания на втором этаже вовсю кипит работа. По коридорам снуют строители, которые занимаются отделкой помещений. Внутри первого этажа центра отделка практически завершена, но и там работы до конца не выполнены. В одном из помещений видно «запчасти» от томографа, который еще не собран.







