У работника детского сада в Улан-Удэ обнаружили коронавирус

Учреждение закрыто, в круг контактных попали более трехсот человек





В детском саду «Солнышко» в Улан-Удэ выявлен сотрудник, заболевший коронавирусной инфекцией. Учреждение закрыто с 3 июня.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, круг контактных лиц на данный момент составляет 328 человек, в него вошли персонал, дети и их родители.«В настоящее время проводится работа по их изоляции, лабораторном обследовании и последующем медицинском наблюдении. Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия», сообщили в ведомстве.Как отметили в Роспотребнадзоре, в нарушение ранее выданного предписания допуск детей в учреждение до 12 мая осуществлялся через один вход.«По результатам эпидемиологического расследования нами будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц», - добавили в ведомстве.Напомним, дежурная группа в детском саду №70 «Солнышко» работала на протяжении всего периода ограничительных мер.Фото: мэрия Улан-Удэ