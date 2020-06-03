03.06.2020
У работника детского сада в Улан-Удэ обнаружили коронавирус

У работника детского сада в Улан-Удэ обнаружили коронавирус

Учреждение закрыто, в круг контактных попали более трехсот человек

В детском саду «Солнышко» в Улан-Удэ выявлен сотрудник, заболевший коронавирусной инфекцией. Учреждение закрыто с 3 июня.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, круг контактных лиц на данный момент составляет 328 человек, в него вошли персонал, дети и их родители.

«В настоящее время проводится работа по их изоляции, лабораторном обследовании и последующем медицинском наблюдении. Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия», сообщили в ведомстве.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в нарушение ранее выданного предписания допуск детей в учреждение до 12 мая осуществлялся через один вход.

«По результатам эпидемиологического расследования нами будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц», - добавили в ведомстве.

Напомним, дежурная группа в детском саду №70 «Солнышко» работала на протяжении всего периода ограничительных мер.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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