В Тункинском районе Бурятии вспыхнул новый конфликт

Курорт снова пытается ликвидировать рынок





Рынок сувениров в поселке Аршан Тункинского района Бурятии вновь стал источником скандала. По приказу руководства курорта «Аршан» 28 мая доступ на территорию лечебницы закрыли, заварив металлические ворота. Несмотря на то, что рынок на территории курорта не работает ввиду режима самоизоляции, торговцы выразили возмущение.

По мнению руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ая-Ганга» Алены Манзархановой, это очередная попытка курорта ликвидировать рынок. Она не исключает намерений склонить торговцев «делиться». И считает, что руководство курорта намерено закрыть торговцам доступ на территорию лечебницы под предлогом карантинных мер.- Они прикрываются постановлением Роспотребнадзора, но я его прочитала – там ничего не сказано, что местным жителям вход должен запрещаться, - говорит Алена Манзарханова.Напомним, аршанский рынок расположен на тропе в парковой зоне курорта «Аршан», ведущей к водопаду на Кынгырге. По пути туда туристы могли купить сувениры, одежду в бурятском этностиле, просто разные вещи. Торговлей с рынка зарабатывали многие жители Аршана, и сейчас они несут убытки.Главврач курорта «Аршан» Владимир Копылов не отрицает, что настроен против рынка.- Рынок – незаконное образование, в данный момент существующее на нашей территории. Он должен быть закрыт по постановлению суда, и главе администрации Аршана необходимо выполнить это. На сегодняшний день есть постановление Роспотребнадзора о соблюдении режима в связи с эпидемией коронавируса, и мы ограничили доступ в нашу парковую зону, - прокомментировал Владимир Копылов.Однако Алена Манзарханова и глава Аршана Даниил Молохоев заявляют, что решение суда касалось старого рынка, расположенного у входа в парковую зону. Год назад оно было добросовестно исполнено, торговые лотки демонтированы, это зафиксировали судебные приставы. Кроме того, по словам Алены Манзархановой, несколько лет назад курорт заключал с торговцами договор о вывозе мусора, уплачено около 400 тыс. рублей, и тогда ни у кого к легитимности рынка вопросов не возникало.По ситуации с курортом и рынком 29 мая состоялось совещание с участием Даниила Молохоева и руководства курорта «Аршан», там присутствовала и Алена Манзарханова, как представитель торговой общественности рынка, и депутат сельсовета. По ее словам, спор с Владимиром Копыловым шел на повышенных тонах.Как сообщила на совещании генеральный директор компании «Курорты Бурятии» Елена Ткаченко, за два месяца простоя курорт «Аршан» понес большие убытки и рассматривается возможность с 1 июня возобновить его работу со всеми противоэпидемическими мерами предосторожности. При этом возникает вопрос, как ограничить перемещение приезжих по территории поселка, как обеспечить их питание, чтобы им не приходилось ходить по местным магазинам. Что до ограничения доступа на территорию курорта для местных жителей, Алена Манзарханова утверждает, что формальных оснований для этого в действительности нет.Глава Аршана Даниил Молохоев прокомментировал, что участники конфликта в действительности «делают из мухи слона».- У меня есть договоренность с владельцем курорта «Аршан» Батором Цынгуевым, он выделяет нам земельный участок в границах парка, где мы и обустроим рынок. Пока нужно решить юридические вопросы по земле, это быстро не решается, хотя можно пока огородиться и начать строить. Чтобы все было организованно, сейчас этот «шанхай» смотрится просто некрасиво. На следующей неделе Батор Цынгуев приезжает к нам, мы с ним и Аленой Манзархановой соберемся и все обсудим, чтоб расставить точки над «i», - сообщил Даниил Молохоев.От главы района Ивана Альхеева комментарии по ситуации получить не удалось, хотя этот инцидент как минимум не способствует улучшению имиджа Тунки.Напомним, сувенирный рынок Аршана на протяжении последних нескольких лет регулярно становился источником громких конфликтов между торговцами, властями поселка, руководством курорта. Его неоднократно пробовали закрыть, но в итоге он все-таки переживал всех козни недругов.Василий Тараруев для «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии