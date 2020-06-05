Мэрия Улан-Удэ заплатит пять миллионов за тигров

Пятилетняя тяжба между скульптором Мироновым и городом закончилась





Арбитражный суд Бурятии утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя, известного в республике скульптора Александра Миронова. Напомним, истец требовал обязать мэрию Улан-Удэ возвратить ему скульптурные композиции «Тигры» в количестве 4 штук и «Сидящие тигры» в количестве» 2 штук. Первые установлены по четырем углам Селенгинского моста, а вторые - на аллее по бульвару Карла Маркса.

В качестве доказательств заказа работ со стороны мэрии скульптор представил протокол выездного совещания органов местного самоуправления Улан-Удэ от 07.02.2012, на котором было решено установить указанные скульптурные композиции, а проведение работ поручить Александру Миронову. Согласно промежуточному акту об окончании установки скульптур, они соответствовали проектной документации. Акт был подписан скульптором и мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым.





Согласно мировому соглашению, администрация города в течение двух месяцев выплатит скульптору пять миллионов рублей: по 833 тысячи 333 рубля 33 копейки за каждую тигриную «голову». Взамен к мэрии перейдет право собственности на скульптуры, а также авторские права.Напомним, тяжба Александра Миронова с мэрией началась еще в 2015 году, когда он попытался отсудить у администрации столицы Бурятии 35 миллионов рублей за эти же скульптуры. Тогда он сообщил суду, что по заказу администрации Улан-Удэ изготовил шесть тигров, которых установили в сентябре 2012 года в День города. Однако работы ему так и не оплатили.Городские власти тогда иск не признали. Представитель мэрии сообщил, что по закону на выполнение работ по изготовлению и установке скульптур должны были проводиться торги и заключаться муниципальный контракт. Однако ничего этого сделано не было. Более того, мероприятия по выполнению работ не планировались и не были предусмотрены в бюджете города на 2012 год, отсутствовали согласованные объемы выполнения работ, а итоговая смета не утверждалась с мэрией.Из всего этого можно предположить, что Александр Миронов выполнял работы за свой счет по устной договоренности с мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым, обещавшим оплатить работу позже. Однако в конце 2012 года мэр неожиданно для себя лишился кресла, а господин Миронов не получил денег за тигров.Рассмотрев материалы дела, суд тогда отказал скульптору в иске. «Выполнение работ без государственного (муниципального) контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом №94-ФЗ, свидетельствует о том, что истец не мог не знать, что работы выполняются им при очевидном отсутствии обязательства», говорится в мотивировочной части решения. Обжаловать это решение Александру Миронову не удалось.Проиграв суд по взысканию денег, скульптор решил пойти по другому пути и подал новый иск к мэрии, на этот раз с требованием вернуть ему тигров. Очевидно, что перспектива выиграть это дело у Александра Миронова была очень высока, а демонтаж уже много лет стоящих в городе скульптур вызвал бы скандал. Поэтому в итоге в мэрии предпочли договориться со скульптором на устраивающую обе стороны сумму.Александр Миронов родился в 1954 году. В 1978 окончил Улан-Удэнское педагогическое училище художественно-графическое отделение, в 1988 - Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. С 2004 - член Творческого Союза художников России.В Улан-Удэ работы Александра Миронова стали активно появляться в период правления мэра Геннадия Айдаева. Так, его творениями являются скульптура «Стихия» на пересечении улиц Сахьяновой и Терешковой, скульптура «Юность» на перекрестке улиц Смолина и Борсоева, Гэсэр, Мэргэн и многие другие.Фото: «Номер один»