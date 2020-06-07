Коммунальный конфликт в ТСЖ «Солнышко» в Улан-Удэ перешел в более интимную фазу

Вопрос встал о чести, достоинстве, трезвости и частях тела



Разборки в одном из улан-удэнских товариществ собственников жилья (ТСЖ) под названием «Солнышко» уже не раз освещались в СМИ. Здесь идет настоящая войнушка между членами ТСЖ и нечленами, считающими, что их права ущемляются. Но на этот раз речь пойдет не о повышенных тарифах и зарплатах руководства товарищества. Вопрос встал о чести, достоинстве, трезвости и частях тела.



Кому светит «Солнышко»



«Номер один» в прошлом году уже писал о разборках в ТСЖ «Солнышко», что на улице Ключевской в Улан-Удэ. Поводом для возмущений жильцов дома стало общее собрание, по итогам которого одобрили резкое повышение тарифа на содержание, текущий ремонт общего имущества собственников до 23 рублей за квадратный метр, увеличение до 20 тыс. рублей в месяц зарплаты председателю ТСЖ и тому подобное.



Люди начали выяснять, почему такое стало возможно, и требовали отменить принятые решения. В ходе разбирательств выяснились любопытные факты. Например, что в ТСЖ входят далеко не все жильцы дома, причем таковых немало. И к решению вопросов они, соответственно, формально никакого отношения иметь не могут.



Скандальное решение о повышении тарифов, опротестовывалось в судах жильцами, не входящими в ТСЖ. Суд первой инстанции встал на их сторону, приняв решение, что нужно учитывать всех, проживающих в доме. А значит, кворума во время собрания не было. Однако Верховный суд решил по-другому и отменил решение первой инстанции.



Тогда жильцы задались вопросом: насколько достоверен реестр членов ТСЖ, которые якобы и принимали это решение. И обратились в жилинспекцию. Ведомство выдало довольно странный ответ: реестр членов ТСЖ составлен «в отсутствие письменных заявлений от собственников помещений в многоквартирном доме… о вступлении в товарищество».



На этом фоне можно прийти к выводу, что сомнения по поводу фальсификаций в ТСЖ выглядят обоснованными. Однозначно требуется тщательная проверка соблюдения «Солнышком» законов РФ. Однако в возбуждении уголовного дела по этому поводу силовики привычно отказали.



Опороченная честь



Сегодня же противостояние жильцов, разбившихся на два лагеря, перешло в новую фазу. Один из тех, кто возмущен действиями ТСЖ, подал в суд, собственно, на директора этого самого ТСЖ. Иск поступил о защите чести, достоинства и деловой репутации.



«В судебном заседании истец его представитель просят признать распространенные ответчиком сведения в виде высказывания «Ты пьяный и несешь чушь», не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, взыскать моральный вред в размере 100 000 рублей», описывает решение суда требования жильца к директору ТСЖ.



Дело было в подвале означенного дома: там проводилось очередное общее собрание. Один из жильцов (он и станет впоследствии истцом) обратился к директору ТСЖ с вопросом относительно располагающейся неподалеку футбольной площадки.



«Ничего не ответив, ответчик стал проявлять агрессию, толкать истца животом, руками и ягодицами в темную комнату, говорить о том, что истец пьяный и несет чушь», пересказывает суд позицию истца.



Возмущенный гражданин даже обратился с заявлением в полицию об угрозах со стороны председателя ТСЖ. Председатель же пояснил силовикам, что «истец пришел на собрание в нетрезвом состоянии и стал мешать проводить собрание, задавая неуместные вопросы».



На суде гражданин, пострадавший от живота и ягодиц председателя, заявил, что алкоголь не употребляет.



«Ранее истец был председателем ТСЖ «Солнышко», в связи с чем ему известна данная работа изнутри. И чтобы другие члены ТСЖ, присутствовавшие на собрании, не прислушались к истцу, ответчик обвинил его в том, что он пьяный, и вытолкал из зала заседания», - описывает суд позицию заявителя. - «Распространение ответчиком данных сведений причинило истцу моральный вред, выразившийся в ухудшении состоянии здоровья, душевных волнений и переживаний».



Где доски?



Позиция ответчика, то есть председателя ТСЖ, не менее категорична. По его мнению, истец, как бывший председатель, испытывает чувство неприязни к тому, кто его «подсидел» на этой должности. И поэтому пытается его дискредитировать.



«Также все то, что указано в исковом заявлении, неправда, так как все было в точности до наоборот. Все пытались успокоить истца, а он никому не давал говорить, громко кричал, жестикулировал и требовал ответа на один только вопрос: «Где доски?», имея в виду разборку старого ограждения спортивной площадки. Но этот вопрос даже не был заявлен в повестке дня. Ответчик, как председатель правления, пытался успокоить истца, но тот не реагировал, и тогда ответчик задал вопрос Филиппову: «Как ты себя ведешь? Ты что, пьяный?». Такие же вопросы ему задавали и другие участники собрания», пересказывается в решении суда позиция нынешнего председателя ТСЖ.



В итоге суд решил встать на сторону ответчика. Тем более исчерпывающих доказательств, что дело было именно так, как описано в исковом заявлении, не было представлено. Кроме того: «Высказывание ответчика «Ты пьяный и несешь чушь», по мнению суда, не могут расцениваться как сведения, то есть утверждения о фактах, а является выражением его мнения и взглядов, поэтому они не могут расцениваться как распространение сведений», пришел к выводу суд. И отказал в иске.



Впрочем, возмущенный жилец с таким раскладом не согласился и сейчас обжалует это решение в Верховном суде Бурятии.



Печально, что не прозвучал ответ на главный вопрос: где же все-таки доски? И почему этот простой с виду вопрос перерос в череду судебных разбирательств? А если серьезно, то жильцам пора бы уже договориться и прекратить войну. Решить все формальные вопросы и подумать о действительно важном: как обеспечить порядок в доме, соблюдая действующее законодательство.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

