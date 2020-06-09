В Бурятии за голосование по Конституции дарят квартиру

Также пришедших на участки поощрят айфоном

В предверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Улан-Удэ объявили сразу несколько розыгрышей среди участников – от айфона до квартиры в центре города

Голосование состоится 1 июля 2020 года – причем отдать свой голос за или против поправок в конституцию можно уже с 25 июня. Сам день голосования официально объявлен нерабочим днём.

Поощрить жителей Бурятии, которые придут голосовать, решил Союз машиностроителей России. Об этом объявил управляющий директор АО «Улан-удэнский авиационный завод» Леонид Белых.

- Среди всех проголосовавших будет проведена викторина с розыгрышем большого числа ценных призов. Главный приз – квартира в центре Улан-Удэ, в новом доме по адресу Борсоева, 77. Подробно о том, как будет проходить розыгрыш призов, вы узнаете из средств массовой информации, а я со своей стороны гарантирую, что квартира будет обязательно разыграна. Желаю всем удачи и жду приглашения на новоселье, - сказал Белых.

На Борсоева,77 находится новый жилой 20-этажный комплекс. Стоимость однушки в черновом варианте в этом доме составляет примерно 1,8 млн рублей.



Еще один приз учредил депутат Горсовета, известный ресторатор Денис Гармаев.

- Пандемия коронавируса показала, что нам нужны срочные меры в сфере социальной политики и медицины. Поправки к Конституции решают эти вопросы. Социальная защищенность и доступная медицина должны быть гарантированы государством, и эти гарантии должны быть закреплены в нашем Основном законе. Поэтому я принял решение провести розыгрыш призов – новых айфонов для активных участников голосования. Молодежь! Не останьтесь в стороне! История нашей страны – в ваших руках! - отметил предприниматель.

Интересно, что в других регионах масштаб призов за участие в голосовании еще более велик. Например, в Красноярском крае разыгрывают в ходе голосования 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов.