Жители Бурятии возмутились рекламой прокладок

«Номер один» вспомнил наиболее известные примеры сомнительной рекламы





В Улан-Удэ крупная торговая сеть неоднозначно прорекламировала женские прокладки. Маркетинговый ход не остался незамеченным – бдительные горожане дошли до антимонопольной службы. Сейчас ведомство проводит опрос – является ли использованный в рекламе образ непристойным? Мы решили вспомнить наиболее известные примеры сомнительной рекламы.

Многие пользователи присоединились к высказыванию. «Реклама адресована девушкам, а внимание привлекает больше мужского», - недоумевают некоторые.





Это далеко не единственный случай, когда реклама выходила за рамки продвижения продукции и становилась предметом общественного обсуждения. Зимой 2019 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ появился баннер с фигурой девушки. Куклу нарядили в яркие колготки, платье и вызывающий парик. Манекен словно перелетал через обруч. С одной стороны щита расположена реклама фонда против абортов, с другой – приезжего цирка. Вероятно, таким оригинальным ходом гастролирующий цирк хотел завлечь на представления.





- Объектом являются «российские двери», при покупке которых доставка и подъем до квартиры осуществляются бесплатно. В видеоролике использовано выражение на монгольском языке «Оху-ын Хаалга», что в переводе и означает «российские двери». При этом в тексте отсутствует указание на перевод, - сообщали в антимонопольном управлении.





В этом же, 2016 году объектом внимания УФАС опять стали двери и вновь с сомнительным слоганом – «О…у…еть крепкие российские металлические двери».





Недавно улан-удэнцы стали очевидцами не совсем пристойной рекламы - на огромном баннере запечатлена полуобнаженная девушка. На ее ягодицах – кусок ткани, изображающий юбку. Когда дует ветер, «юбочка» поднимается, оголяя кружевные трусики своей обладательницы. Этот баннер уже вызвал огромное количество комментариев.- Я считаю, что это перебор, - написала администратор паблика «Весь Улан-Удэ», выложив видео.Бурятское УФАС устроило голосование, является ли пристойным баннер с изображением девушки в юбке. В антимонопольной службе сообщают, что ранее уже поступили обращения граждан, высказывающих сомнения по поводу законности рекламы гигиенических средств. Также с просьбой проверить ее на соответствие законодательству обратилась и мэрия Улан-Удэ.Для объективного рассмотрения Бурятское УФАС России попросило граждан высказать свое мнение по вопросу: является ли использованный в рекламе образ непристойным. Результаты опроса, а также будут ли предприняты какие-либо меры в отношении торговой сети станут известны в ближайшее время.В отделе наружной рекламы комитета по архитектуре и градостроительной политике администрации Улан-Удэ тогда признали, что манекен установлен с нарушениями.- Согласно постановлению администрации Улан-Удэ, для щитовых конструкций площадью 18 квадратных метров и более допускается применение выступающих дополнительных элементов общей площадью не более 5% от площади информационного поля рекламной конструкции, - прокомментировали в мэрии.Кукла не являлась выступающим элементом, на что и было указано рекламораспространителю. Ему предписали демонтировать композицию.Год назад вся республика обсуждала ролик, который снял УФСИН. Клип сняли на мотив песни Алексея Хворостяна «Падали, но поднимались».Сотрудники в ролике поют о привилегиях работы в УФСИНе. Скандальным клип стал из-за того, что на видео сотрудники, демонстрируя «рабочие моменты», заламывают руки человеку в робе заключенного, ставят арестанту на голову яблоко и целятся в него из арбалета.Также негодование общественности вызвал и сам текст песни: «Это борьба с «уголовкой», лидер скулит словно псина. Оперативник УФСИНа» и другие жаргонные слова. Видеоролик моментально распространился по Сети, о нем написали и многие федеральные СМИ. Сначала клип опубликовали на официальной странице ведомства в Instagram, но когда начал разгораться скандал, его удалили.Скандальное видео дошло до правозащитника и председателя «Комитета против пыток», члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина, заявившего, что подобным клипом не привлечь новых сотрудников на службу.Примерно такого же мнения была уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.В 2017 году антимонопольная служба Бурятии признала афишу доставки еды не соответствующей требованиям Закона «О рекламе».Основанием для вынесения такого решения стала одна из фраз в объявлении о доставке - «Закажи на дом японку и узбечку…».Комиссия УФАС пришла к выводу, что здесь использованы неоправданные сравнения и зрительные образы, способные исказить восприятие рекламы и не имеющие отношения к услуге по доставке еды.- Исполнение рекламы в имеющемся виде может быть оскорбительным по отношению к женщинам японской и узбекской национальностей, так как может сформировать у потребителей рекламы неправильное представление о том, что наряду с услугой доставки еды объектом пропаганды являются услуги интимного характера, - прокомментировало тогда ведомство.Четыре года назад Бурятское УФАС России озаботилось распространением рекламы с привкусом ненормативной лексики. Правда, речь идет не о каламбурах, а о другом языке.Согласно Федеральному закону «О рекламе», в ней не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.Рекламодателем являлся индивидуальный предприниматель, по заявке которого буквы «Ч» и «М» в тексте затушеваны. В итоге создалось впечатление о содержании в нем нецензурного выражения. В антимонопольное управление поступили два обращения: одно - напрямую, второе – через республиканскую прокуратуру. Содержание обоих аналогично: заявители считали, что в рекламе содержатся намеки на оскорбительные нецензурные выражения.В итоге Бурятское УФАС признало рекламу дверей не соответствующей требованиям закона.Что можно сказать о провокационной рекламе? Безусловно, это работающий инструмент, привлекающий внимание потребителя. Но это рискованно. И насколько удачным будет эксперимент, зависит от многих факторов. Промоутерам Бурятии, к сожалению, скреативить со вкусом удается редко.Лариса Ситник, «Номер один» Фото: buryatia.fas.gov.ru