Жители Бурятии возмутились рекламой прокладок

«Номер один» вспомнил наиболее известные примеры сомнительной рекламы
В Улан-Удэ крупная торговая сеть неоднозначно прорекламировала женские прокладки. Маркетинговый ход не остался незамеченным – бдительные горожане дошли до антимонопольной службы. Сейчас ведомство проводит опрос – является ли использованный в рекламе образ непристойным? Мы решили вспомнить наиболее известные примеры сомнительной рекламы.
Привлекла мужчин
Недавно улан-удэнцы стали очевидцами не совсем пристойной рекламы - на огромном баннере запечатлена полуобнаженная девушка. На ее ягодицах – кусок ткани, изображающий юбку. Когда дует ветер, «юбочка» поднимается, оголяя кружевные трусики своей обладательницы. Этот баннер уже вызвал огромное количество комментариев.
- Я считаю, что это перебор, - написала администратор паблика «Весь Улан-Удэ», выложив видео.
Многие пользователи присоединились к высказыванию. «Реклама адресована девушкам, а внимание привлекает больше мужского», - недоумевают некоторые.
Бурятское УФАС устроило голосование, является ли пристойным баннер с изображением девушки в юбке. В антимонопольной службе сообщают, что ранее уже поступили обращения граждан, высказывающих сомнения по поводу законности рекламы гигиенических средств. Также с просьбой проверить ее на соответствие законодательству обратилась и мэрия Улан-Удэ.
Для объективного рассмотрения Бурятское УФАС России попросило граждан высказать свое мнение по вопросу: является ли использованный в рекламе образ непристойным. Результаты опроса, а также будут ли предприняты какие-либо меры в отношении торговой сети станут известны в ближайшее время.
Цирк приехал
Это далеко не единственный случай, когда реклама выходила за рамки продвижения продукции и становилась предметом общественного обсуждения. Зимой 2019 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ появился баннер с фигурой девушки. Куклу нарядили в яркие колготки, платье и вызывающий парик. Манекен словно перелетал через обруч. С одной стороны щита расположена реклама фонда против абортов, с другой – приезжего цирка. Вероятно, таким оригинальным ходом гастролирующий цирк хотел завлечь на представления.
В отделе наружной рекламы комитета по архитектуре и градостроительной политике администрации Улан-Удэ тогда признали, что манекен установлен с нарушениями.
- Согласно постановлению администрации Улан-Удэ, для щитовых конструкций площадью 18 квадратных метров и более допускается применение выступающих дополнительных элементов общей площадью не более 5% от площади информационного поля рекламной конструкции, - прокомментировали в мэрии.
Кукла не являлась выступающим элементом, на что и было указано рекламораспространителю. Ему предписали демонтировать композицию.
Самопропаганда от УФСИНа
Год назад вся республика обсуждала ролик, который снял УФСИН. Клип сняли на мотив песни Алексея Хворостяна «Падали, но поднимались».
Сотрудники в ролике поют о привилегиях работы в УФСИНе. Скандальным клип стал из-за того, что на видео сотрудники, демонстрируя «рабочие моменты», заламывают руки человеку в робе заключенного, ставят арестанту на голову яблоко и целятся в него из арбалета.
Также негодование общественности вызвал и сам текст песни: «Это борьба с «уголовкой», лидер скулит словно псина. Оперативник УФСИНа» и другие жаргонные слова. Видеоролик моментально распространился по Сети, о нем написали и многие федеральные СМИ. Сначала клип опубликовали на официальной странице ведомства в Instagram, но когда начал разгораться скандал, его удалили.
Скандальное видео дошло до правозащитника и председателя «Комитета против пыток», члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина, заявившего, что подобным клипом не привлечь новых сотрудников на службу.
Примерно такого же мнения была уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
«Японка» и «узбечка» с доставкой на дом
В 2017 году антимонопольная служба Бурятии признала афишу доставки еды не соответствующей требованиям Закона «О рекламе».
Основанием для вынесения такого решения стала одна из фраз в объявлении о доставке - «Закажи на дом японку и узбечку…».
Комиссия УФАС пришла к выводу, что здесь использованы неоправданные сравнения и зрительные образы, способные исказить восприятие рекламы и не имеющие отношения к услуге по доставке еды.
- Исполнение рекламы в имеющемся виде может быть оскорбительным по отношению к женщинам японской и узбекской национальностей, так как может сформировать у потребителей рекламы неправильное представление о том, что наряду с услугой доставки еды объектом пропаганды являются услуги интимного характера, - прокомментировало тогда ведомство.
Двери с матом
Четыре года назад Бурятское УФАС России озаботилось распространением рекламы с привкусом ненормативной лексики. Правда, речь идет не о каламбурах, а о другом языке.
- Объектом являются «российские двери», при покупке которых доставка и подъем до квартиры осуществляются бесплатно. В видеоролике использовано выражение на монгольском языке «Оху-ын Хаалга», что в переводе и означает «российские двери». При этом в тексте отсутствует указание на перевод, - сообщали в антимонопольном управлении.
Согласно Федеральному закону «О рекламе», в ней не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.
В этом же, 2016 году объектом внимания УФАС опять стали двери и вновь с сомнительным слоганом – «О…у…еть крепкие российские металлические двери».
Рекламодателем являлся индивидуальный предприниматель, по заявке которого буквы «Ч» и «М» в тексте затушеваны. В итоге создалось впечатление о содержании в нем нецензурного выражения. В антимонопольное управление поступили два обращения: одно - напрямую, второе – через республиканскую прокуратуру. Содержание обоих аналогично: заявители считали, что в рекламе содержатся намеки на оскорбительные нецензурные выражения.
В итоге Бурятское УФАС признало рекламу дверей не соответствующей требованиям закона.
Что можно сказать о провокационной рекламе? Безусловно, это работающий инструмент, привлекающий внимание потребителя. Но это рискованно. И насколько удачным будет эксперимент, зависит от многих факторов. Промоутерам Бурятии, к сожалению, скреативить со вкусом удается редко.
Лариса Ситник, «Номер один» Фото: buryatia.fas.gov.ru
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