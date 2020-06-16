Кредитный портфель населения Бурятии в апреле сохранил свое качество

На 1 мая доля потребительских кредитов, обслуживаемых несвоевременно, составила 6,2%



Население Бурятии в период пандемии не рисковало со своими кредитами, погашая их своевременно. На 1 мая доля потребительских кредитов, обслуживаемых несвоевременно, составила 6,2%, в январе-марте она не поднималась выше 6,3%, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Избежать роста «плохих» долгов в период действия ограничительных мер во многом помогли программы поддержки заемщиков ─ кредитные «каникулы» и программы реструктуризации кредитов в рамках собственных правил банков.



В целях защиты интересов заемщиков в период борьбы с распространением коронавируса финансовый регулятор рекомендовал кредиторам (банки, микрофинансовые компании, кредитные потребительские кооперативы и иные финансовые организации) предлагать клиентам все существующие способы отсрочки платежей, включая льготный период на основании закона о кредитных каникулах. А в случае изменения графика выплат по правилам самого кредитора ─ руководствоваться теми же нормами, что предусмотрены законом.



«Согласно рекомендациям Банка России,просьбы заемщиков об изменении графика платежей следует рассматривать не более 5 дней, вести отсчет начала реструктуризации со дня обращения клиента, если не указана иная, конкретная дата, не штрафовать заемщика за просрочку в период рассмотрения обращения, если реструктуризация одобрена. В случае отказа в предоставлении каникул или реструктуризации кредитор должен незамедлительно сообщить клиенту о причинах своего решения», - отметила Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России



Напомним, жалобу на неправомерные действия кредитора можно подать через интернет-приемную на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или направить письмом по адресу: 670042, г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 7.



Фото: Банк России



