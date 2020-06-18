В Бурятии частично восстановлено сообщение с поселком Иракинда

Проезд для большегрузов по размытой дороге уже возможен, перебоев с продуктами нет



В Муйском районе Бурятии восстановлено сообщение с поселком Иракинда для большегрузов, сообщили в региональном главке МЧС.



Вечером 16 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района поступила информация о том, что в результате сильного ливня в 17 километрах от Иракинды размыт мост и участок дорожного полотна. С помощью тяжелой техники рудника «Ирокинда» («Бурятзолото», Nordgold) проводилась отсыпка объездного пути.



Как пояснил начальник отдела предупреждения ЧС Республиканского агентства ГО и ЧС Иван Иванов, проезд для большегрузного автотранспорта имеется. Жители обеспечены всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами.



По информации администрации Муйского района, в настоящее время ведется подготовительная работа по ремонту моста и дорожного полотна. Аварийно-ремотные работы планируется завершить 22 июня.



Фото: 03.mchs.gov.ru

