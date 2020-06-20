Россияне собрали 2 млн рублей для тестов на антитела к COVID-19

Компании «Рапид Био» также помогает «Сколково» и Бурятия, где откроется производство тестов



Ученый из Бурятии Анжей Жимбиев, работающий в московском технопарке «Сколково» разработал и внедряет в Улан-Удэ новую линию по производству тест-систем на коронавирус. Разработчик тестов рассказал, что ранее занимался ранним выявлением сердечно-сосудистых заболеваний по специфическим маркерам (



«Мы с февраля начали работать по этой теме, но государственные органы, как это у нас часто бывает, своевременно не дали нам образцы вируса для разработки тест-систем, поэтому время выхода нового продукта затянулось, - рассказывает Анжей Жимбиев. - В результате, когда мы все же добились получения образцов вируса и начали подбирать реагенты, прошло почти три месяца».



По его словам, в марте была запущена краундфандинговая программа. Россияне сбросились на хорошее дело. Собранные два миллиона рублей пошли на разработку этого теста, что позволило разработчикам за короткое время приобрести большое количество реагентов и начать эксперименты.



Анжей Жимбиев поблагодарил Фонд развития промышленности Бурятии, который выделил средства на развертывание производственной линии на территории региона. «Тесты очень простые, точные и доступные по цене - около 600 рублей», - говорит он.



Разработчик показал, как он будет работать. Для этого необходимо будет капнуть каплю своей крови на тест и залить ее прилагающимся в комплекте буферным раствором. Реакция практически сразу же отобразится на шкале. В зависимости от индикации будет определяться - либо человек находится на ранней стадии инфекции, либо на поздней, либо он уже переболел и у него сформировался иммунитет. Фактически речь идет о тестах «три в одном» - для обнаружения заболевшего или уже выздоровевшего человека.



«Мы будем стараться обеспечивать свободный доступ к тестам, чтобы они продавались в ваших аптеках, - заверил Жимбиев. - Но первым регионом, в котором они будут применены в России, совершенно точно станет Бурятия»



По словам министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова, на первоначальном этапе закупаемое универсальное оборудование по производству экспресс-тестов планируется к размещению в августе-сентябре на производственной площадке в «Сколково», параллельно будет запущена подготовка необходимых кадров (около 15 человек) в республике. До конца года (начало следующего) намечается открытие серийного производства линейки различных тестов в Улан-Удэ.



Планируемое количество выпуска тестов на COVID составляет более 2 миллионов штук. Стоимость за 1 штуку будет в пределах 600 рублей, при этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке находится в диапазоне 1500-3000 рублей.



Сергей Желтиков отметил, что компании «Рапид Био» Бурятия выделяет льготный займ от Фонда развития промышленности в размере 165 миллионов рублей для того, чтобы компания могла сформировать оборотные средства для производства этих тестов, и для того, чтобы закупить оборудование. Еще одну на часть затрат покроет грант от «Сколково».







Дмитрий Родионов. «Номер один»

Фото: egov-buryatia.ru/minprom Ученый из Бурятии Анжей Жимбиев, работающий в московском технопарке «Сколково» разработал и внедряет в Улан-Удэ новую линию по производству тест-систем на коронавирус. Разработчик тестов рассказал, что ранее занимался ранним выявлением сердечно-сосудистых заболеваний по специфическим маркерам ( компания DRD Biotech ). А когда началась пандемия коронавируса, занялся изготовлением экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2.«Мы с февраля начали работать по этой теме, но государственные органы, как это у нас часто бывает, своевременно не дали нам образцы вируса для разработки тест-систем, поэтому время выхода нового продукта затянулось, - рассказывает Анжей Жимбиев. - В результате, когда мы все же добились получения образцов вируса и начали подбирать реагенты, прошло почти три месяца».По его словам, в марте была запущена краундфандинговая программа. Россияне сбросились на хорошее дело. Собранные два миллиона рублей пошли на разработку этого теста, что позволило разработчикам за короткое время приобрести большое количество реагентов и начать эксперименты.Анжей Жимбиев поблагодарил Фонд развития промышленности Бурятии, который выделил средства на развертывание производственной линии на территории региона. «Тесты очень простые, точные и доступные по цене - около 600 рублей», - говорит он.Разработчик показал, как он будет работать. Для этого необходимо будет капнуть каплю своей крови на тест и залить ее прилагающимся в комплекте буферным раствором. Реакция практически сразу же отобразится на шкале. В зависимости от индикации будет определяться - либо человек находится на ранней стадии инфекции, либо на поздней, либо он уже переболел и у него сформировался иммунитет. Фактически речь идет о тестах «три в одном» - для обнаружения заболевшего или уже выздоровевшего человека.«Мы будем стараться обеспечивать свободный доступ к тестам, чтобы они продавались в ваших аптеках, - заверил Жимбиев. - Но первым регионом, в котором они будут применены в России, совершенно точно станет Бурятия»По словам министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова, на первоначальном этапе закупаемое универсальное оборудование по производству экспресс-тестов планируется к размещению в августе-сентябре на производственной площадке в «Сколково», параллельно будет запущена подготовка необходимых кадров (около 15 человек) в республике. До конца года (начало следующего) намечается открытие серийного производства линейки различных тестов в Улан-Удэ.Планируемое количество выпуска тестов на COVID составляет более 2 миллионов штук. Стоимость за 1 штуку будет в пределах 600 рублей, при этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке находится в диапазоне 1500-3000 рублей.Сергей Желтиков отметил, что компании «Рапид Био» Бурятия выделяет льготный займ от Фонда развития промышленности в размере 165 миллионов рублей для того, чтобы компания могла сформировать оборотные средства для производства этих тестов, и для того, чтобы закупить оборудование. Еще одну на часть затрат покроет грант от «Сколково». Как сообщал «Номер один» , экспресс-тесты «Рапид Био» 17 июня зарегистрированы в Росздравнадзоре.Дмитрий Родионов. «Номер один»Фото: egov-buryatia.ru/minprom