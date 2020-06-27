В Улан-Удэ люди боятся жить в расползающемся по швам доме, построенном «Бест-Плюс»

Облицовочный кирпич растрескался, между фундаментом и отмосткой образовались провалы

Бум жилищного строительства в Улан-Удэ, продолжавшийся все нулевые годы и вызвавший эйфорию у населения и властей, сегодня все больше вызывает тревогу по поводу качества строительства. Информация, полученная «Номер один» в ходе исследования одного из типичных многоэтажных домов Улан-Удэ, заставляет под новым углом взглянуть на массовое современное строительство. Создающее жильцам, как оказалось, невыносимые проблемы и навевающее страх за сейсмическую устойчивость домов, что разрушаются на глазах. На прошлой неделе активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) встретились с жильцами одной из таких высоток на ул. Боевая, 5В.Издалека 13-этажная высотка, возведенная шесть лет назад на ул. Боевая, 5В, создает впечатление некой монолитности и основательности. Однако уже при первом приближении видно, что облицовочный кирпич потемнел, растрескался и деформировался, между фундаментом и отмосткой образовались провалы, а окружающее дом пространство навевает депрессию. Поскольку, кроме уродливой детской площадки с остатками строительного мусора, вокруг дома ничего нет. Лучше бы вообще не строить, чем строить так.Жильцы дома много лет терпели недоделки, жалуясь застройщику - «Бест-Плюс», но в ответ получали лишь отписки. Не выдержав, они написали заявление на некачественное строительство в ОНФ. В ходе рейда активисты выяснили, что одной из главных проблем дома является сейсмическая безопасность новостройки.Ранее домом управляла компания, навязанная жильцам застройщиком, которая, несмотря на претензии жильцов, занималась лишь отписками, видимо, не хотела тревожить «Бест-Плюс». Оттягивая и дожидаясь окончания пятилетнего срока строительной гарантии. Видя подобное подозрительное торможение, жильцы собрались и выкинули «управляшку», избрав другую, более ответственную компанию.- Мы сразу же написали претензию компании «Бест-Плюс» об устранении недоделок, - сообщил представитель управляющей компании «Стаф» Альберт Суранов. - Небольшие косметические работы застройщик сделал, но потом начал тянуть с исполнением, и собственники подали в суд иск о некачественном строительстве с требованием устранить брак.Речь, прежде всего, идет о текущей крыше, трещинах в стенах, проседании отмостки, разрушении облицовки здания и некачественной тонкой плитке на полу в подъездах. Поддержку жильцам оказали активисты ОНФ и депутат Госдумы Николай Будуев. Последний воспринял проблемы жильцов близко к сердцу, поскольку сам живет в проблемном доме.- Когда я приобрел в ипотеку квартиру на верхнем этаже, то мне и в голову не приходило, что компания-застройщик может так некачественно его построить - первый же дождь залил всю мою квартиру, - сообщил он. - Что касается подвала, то там регулярно вода, что может говорить о некачественной гидроизоляции.Также возмущение жильцов вызвала детская площадка, вернее, ее подобие. С наваленной там грудой строительного мусора и бетона. Жильцы собственными силами в мае этого года вывезли мусор. Но остатки разлитого по земле бетона до сих пор лежат на площадке.Жительница дома Альбина пригласила участников собрания в свою квартиру, по стенам которой идут глубокие трещины, а в квартире зимой стоит холод и гуляют сквозняки. Дом только построился, а на вид уже аварийный.Присутствующий на встрече сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко задал вопрос на встрече представителю Госстройнадзора Очиру Жамаганову: как долго будут чиновники реагировать на подобное? В ответ невнятно прозвучало: мол, необходимо нанять специализированную организацию, чтобы доказать нарушения, а затем идти в суд.Кроме того, он предложил жильцам обращаться с жалобами в ведомство.- Обращались и неоднократно, но толку от этого никакого, - парировали жильцы.Затем чиновник вдруг заявил, что «застройщик недоделки устранил», чем вызвал ступор у жильцов.- Когда? - удивились они.- Я не знал, что у дома такие проблемы, - вдруг чистосердечно признался Жамаганов, отметив, что курирующий тему чиновник уволился, а он только входит в курс дела. И предложил еще раз обратиться в «Бест Плюс». Однако присутствующий на собрании представитель застройщика отделывался лишь ничего не значащими фразами.Затем общественники и журналисты поехали на лифте на крышу, с которой, собственно, и начались самые крупные проблемы дома. Но когда лифт тронулся, то начал сильно дергаться. Как объяснили жильцы, дешевое лифтовое оборудование постоянно ломается и они пользуются им с опаской.Как оказалось, крыша новостройки плоская, осадки скатываются с нее в расположенное по центру отверстие, где, согласно экспертному заключению от 8 октября 2019 года, по проекту должен стоять водоприемник на 1 - 1,3 кубических метра. Поставили же емкость на 0,25 «куба». Добавил проблем и зауженный размер водоотводящей трубы: вместо 250 миллиметров почему-то установили трубу меньшего диаметра - на 160 миллиметров. И при сильных осадках, как это произошло летом прошлого года, водоприемник быстро наполнился и узкая труба не справилась с ливнем. Вода пошла вниз. Сэкономили…Неясно, что употребляли строители в ходе монтажа крыши, но они не сделали самого элементарного. Так, неправильно уложен и загнут профлист, который мог хотя бы некоторое время удержать жидкость на крыше. И в результате после сильных осадков вода льется вниз на квартиры 13-го этажа. Буквально на голову депутату Госдумы и другим жильцам.- После одного такого потопа два «куба» пришлось ведрами вычерпать в квартире, - посетовал депутат Николай Будуев.Как оказалось, некачественный монтаж крыши и плохо работающая система ливневой канализации запустили механизм постепенного разрушения дома. Эксперты говорят, что самые непоправимые проблемы для устойчивости конструкций наносят вода и некачественная гидроизоляция зданий.Что и произошло на улице Боевая, 5В, когда наружная облицовочная кирпичная кладка здания начала вдруг лопаться, испытывая деформацию. Как говорят эксперты, это первый признак того, что здание, что называется, «слегка повело» от воды. Дело в том, что ливневые стоки с крыши не соединены с ливневой канализацией возле дома. И сливаются буквально на землю, вымывая грунт вокруг здания. Далее попадают под отмостку и в подвал.С наступлением зимы просочившаяся под здание вода замерзает и вспучивается, постепенно разрушая конструкции. Также у жильцов третьего этажа коробом встал ламинат, что указывает на то, что внутренние несущие стены вдруг начали испытывать дополнительную, не предусмотренную нагрузку. Вполне возможно, что это стало следствием не только стоков, уходящих под фундамент. Дополнительно ослабить конструкции мог и снос внутренних стен в ходе перепланировки первого этажа здания под ресторан. Еще одним признаком неблагополучия стало то, что асфальт вокруг здания «повело» и он начал съезжать вниз по склону.По словам экспертов, если ничего не делать, то спустя пять лет здание тоже «поедет вниз» и понадобятся колоссальные траты, чтобы спасти его. Например, закачивать в полости вокруг дома бетонную смесь и укреплять здание металлическим каркасом.Как отметили активисты ОНФ, речь идет в целом о пригодности новостройки для дальнейшего проживания, о безопасности и здоровье жильцов, поэтому судебный процесс по претензиям жильцов к застройщику будет находиться в центре внимания общественников. Ведь люди, приобретая квартиры в новом доме, вправе рассчитывать, что покупают его надолго. А не на гарантийный срок в пять лет, после которого дом может рухнуть.И, конечно, встает вопрос к надзорным органам: как у нас ведется контроль за строительством и как принимают дома в Улан-Удэ. Ведь Госстройжилнадзор, представители которого разводили руками, отвечая на вопросы жильцов, ранее выдал заключение, что этот дом вполне пригоден для жизни и никаких серьезных нарушений тут нет. Иначе его просто не ввели бы в эксплуатацию. Как такое возможно? Ответа на этот вопрос у нас нет. Думается, что его должны получить правоохранительные органы. Ведь здесь даже невооруженным глазом видны причины для более серьезного разбирательства.Дмитрий Родионов, «Номер один».