В Бурятии установят памятник Эржене Будаевой

Конкурс на лучший эскиз будущего монумента уже объявлен



Сегодня члены правительства Бурятии, представители мэрии Улан-Удэ и родственники Эржены Будаевой в режиме конференцсвязи обсудили вопрос создания в столице республики памятника знаменитой общественнице, основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», Почетному гражданину Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты, инициативу поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Рабочая группа по решению вопросов по изготовлению и установке памятника будет создана под руководством зампреда правительства РБ по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова. В ходе встречи принято решение о проведении конкурса на лучший эскиз памятника, который предусматривает призовой денежный фонд.



- Мы уже неоднократно выходили с такой инициативой на власти города и республики. В прошлом году наш земляк, известный бурятский скульптор Баир Сундупов даже представил первоначальный вариант памятника Эржене Будаевой. И нам, близким людям, родственникам, он пришелся по душе, - рассказал Саян Будаев. – Однако в ходе обсуждения, которое состоялось в понедельник с представителями власти, мы сошлись во мнении, что это несколько неправильно. Эскиз должен быть утвержден не только нами, но и всеми теми людьми, которые знали Эржену, работали вместе с ней, дружили, занимались спортом. Да и просто неравнодушными жителями нашей республики.



После того, как будет названо имя победителя, муниципальные власти должны определиться с местом, где и установят будущий памятник Эржене Будаевой.



Эржена Будаева стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину. Она – создатель ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбаръерной среды. Фонд продолжает работу и сегодня.



Именно благодаря Эржене Будаевой и её соратникам по движению удалось добиться строительства дома для инвалидов-колясочников, аналогов которому в России нет. Сегодня он носит ее имя. В ее честь разбита аллея. После кончины общественницы депутаты горсовета посмертно присвоили Эржене Будаевой звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» за значительный вклад в развитие города и большие заслуги в общественной и благотворительной деятельности.



Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии