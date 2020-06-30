Житель Бурятии спас трех тонущих на Байкале подростков

Он доплыл до них на резиновой лодке и доставил на берег







Неподалеку от Северобайкальска трое 14-15-летних подростков купались в несанкционированном месте на озере Байкал. В какой-то момент они отдалились от берега и не смогли самостоятельно добраться до суши. На воде они ухватились за плывущее мимо бревно и стали просить о помощи.



Их услышал местный житель, который позвонил спасателям. По тревоге были подняты спасатели и инспекторы ГИМС, но, не дожидаясь приезда специалистов, мужчина, не теряя времени, на резиновой лодке добрался до несовершеннолетних и доставил их на берег, сообщили в региональном главке МЧС.



«В настоящий момент руководство Главного управления МЧС России по Бурятии рассматривает вопрос о поощрении мужчины, благодаря действиям которого удалось избежать беды. Вместе с тем, совместно с органами внутренних дел будет проведена профилактическая работа с родителями, которые оставили подростков без контроля, хотя опасность купания в таких местах есть всегда», - рассказывает Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии.



Фото: 03.mchs.gov.ru



