Жителю Бурятии незаконно отказали в начислении пенсии

Разбираться с Пенсионным фондом пришлось прокуратуре





В прокуратуру Бурятии обратился житель поселка Каменск с жалобой на то, что ему отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости.

Пенсионный орган отказал мужчине в установлении пенсии досрочно из-за отсутствия необходимого стажа на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Ему не засчитали период работы электромонтером по обслуживанию электрооборудования теплоэлектроцентрали, поскольку название занимаемой им должности не соответствовало списку должностей с вредными и тяжелыми условиями.Однако прокуратура установила, что мужчине в период работы производилась доплата, выдавалось молоко как занятому на вредных работах.Чтобы восстановить нарушенные права мужчины, прокуратура подала иск к Центру по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда РФ по Бурятии. Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»