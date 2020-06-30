В Улан-Удэ приостановили работу ресторана «Bier Haus»

В популярном заведении не выполняли противоэпидемиологические требования



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 20 суток работу ресторана «Bier Haus», допустившего невыполнение противоэпидемиологических требований в условиях введения в республике режима повышенной готовности по угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В ходе проведения проверки сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На момент проведения проверки ресторан продолжал работать после 22:00. В зале заведения находилось 45 посетителей, которые были рассажены за столами по четыре человека. При этом расстояние между столами составляло менее 1,5 метров.



В связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или возникновения угрозы распространения COVID-19 общество с ограниченной ответственностью «Восьмерка», работающее в ресторане «Bier Haus», привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 20 суток.



В день поступления исполнительного документа, судебный пристав межрайонного отделения по исполнению особых производств немедленно возбудил исполнительное производство и совершил исполнительные действия по приостановлению работы ресторана, расположенного по ул. Тулаева, 134 б.



На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство ресторана предупреждено об административной и уголовной ответственности. В течение срока административного наказания судебный пристав будет проводить проверку надлежащего исполнения требований документа.



Фото: «Номер один»

