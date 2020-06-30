В Бурятии с наступлением жары растет число утонувших

Инциденты происходят и в Улан-Удэ, и в сельских районах республики



В Бурятии вблизи села Курумкан на реке Баргузин при купании в несанкционированном месте, где установлены знаки, запрещающие купание, нырнул в воду мужчина и не выплыл.



На месте работают сотрудники полиции и администрации сельского поселения «Курумкан», поиски тела ведут спасатель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Владимир Гуселетов и внештатный спасатель Алексей Гармаев, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В нем отмечают, что трагические инциденты на воде участились.



Вблизи населенного пункта Хулдат Джидинского района при купании в рекеД жида утонул 14-летний подросток. На поиски были привлечены местные жители, к месту происшествия выехали сотрудники сельского поселения «Торейское», полиции и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Тело подростка обнаружено местными жителями и передано сотрудникам полиции.



Вечером 29 июня, в Улан-Удэ, купаясь в несанкционированном месте вблизи ДНТ «Современник», утонул мужчина. Его тело найдено спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.



В настоящее время в районах республики ведутся поиски еще двух, предположительно утонувших, людей.



В связи с участившимися случаями гибели людей на воде Республиканское агентство ГО и ЧС и управление по ЧС администрации Улан-Удэ предупреждают, что нарушение правил поведения на воде угрожает вашей жизни.



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