В Улан-Удэ задержан карманник, обокравший 89-летнюю пенсионерку

Бабушка лишилась 5,5 тысячи рублей в салоне сотовой связи
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска полиции Улан-Удэ задержали злоумышленника, который днем 5 июня в салоне сотовой связи на улице Гагарина совершил кражуденег у 89-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина встал в очереди за пожилой клиенткой и, плотно приблизившись к ней, вынул из сумки кошелек с наличными в сумме 5,5 тысяч рублей. После чего скрылся.
Подозреваемый признался в содеянном. Ему 35 лет, он нигде не работает. Ранее судим за имущественные преступления, в том числе, карманные кражи.
В марте он освободился из мест заключения, но уже спустя несколько дней, проведенных на воле, вновь совершил кражу: похитил сотовый телефон из кармана брюк пожилого клиента в магазине самообслуживания. Мужчина в этот момент рассчитывался за покупки на кассе.
Уголовное дело по обвинению фигуранта в краже гаджета в настоящее время направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По факту кражи денег у пенсионерки возбуждено уголовное дело.
Известно, что причиненный ущерб подозреваемый частично возместил, а также вернул пожилой женщине похищенный кошелек.
Фото и видео: МВД по Бурятии
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